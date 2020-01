Orange augmente lui aussi ses prix en douce, provoquant la colère des abonnés

Orange a prévenu il y a trois mois de cela que certaines offres Open allaient augmenter en prix contre l'ajout des appels illimités. Trois mois plus tard, les utilisateurs n'ont fait que subir l'augmentation.

En ce début d’année, on ne compte plus le nombre d’opérateurs qui ont tenté de glisser une augmentation des prix en douce auprès de ses abonnés. Free a été épinglé, SFR a été épinglé, et c’est désormais au tour d’Orange de subir les affres d’une pratique réprimandée par l’UFC Que Choisir.

Il y a trois mois environ raconte Univers Freebox, l’opérateur historique a envoyé un mail à ses abonnés profitant des offres Open avec deux heures d’appel (Open Up et versions Plus incluses). Trois mois plus tard, le constat sur l’opération est en demi-teinte.

Orange joue aussi à l’augmentation en douce

L’augmentation de trois euros a été justifiée par l’intégration sur ces offres des appels illimités vers les fixes et mobiles en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre sur les mêmes zones. Auparavant, ces forfaits étaient limités à 2 heures d’appel, et l’offre la moins chère est passée de 39,99 euros par mois à 42,99 euros par mois suite à ce changement.

Si l’offre peut être séduisante, la gestion d’Orange l’est bien moins. Ceux qui ne souhaitaient pas en profiter pouvez tout simplement refuser l’augmentation sur leur espace client.

Or… ce n’est pas aussi simple que prévu. Outre les habituels témoignages des utilisateurs ayant subi l’augmentation au 20 janvier 2020 sans être conscients de ce changement auparavant, on note également en observant les forums d’Orange que les personnes profitant d’une option avec trois numéros illimités sont obligées non seulement de refuser l’offre… mais aussi de faire une demande spéciale au service client pour retrouver leur option.

L’opérateur a de toute évidence poussé cette modification sans prendre gare. Il n’est pas possible de simplement la refuser et continuer son bonhomme de chemin.

Il y a fort à parier que, comme nombre de ses collègues sur ce type de pratique, Orange ait compté avant tout sur le fait qu’elle passerait en toute discrétion. La tranche des utilisateurs se rendant compte de la chose est après tout assez infime pour ne pas être entendue, et être gérée en interne.

Comme toujours, rien ici n’est illégal… mais reste quelque peu amoral. On espère que les opérateurs français cesseront ces pratiques à l’avenir, ou a minima prendront soin de faciliter le choix de leurs clients.