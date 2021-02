Panasonic dévoile un nouveau zoom longue focale pour ses boîtiers full frame

Panasonic étend davantage sa gamme d’objectifs pour appareils photo full frame avec le Lumix S-R70300.

Alors que les appareils photo full frame, dotés de capteurs 24 x 36 mm, se popularisent de plus en plus, Panasonic a dévoilé ce jeudi un nouvel objectif censé compléter l’offre d’optiques compatibles avec ces boîtiers.

Le Lumix S 70-300 — ou S-R70300E — est, comme son nom l’indique, un téléobjectif zoom capable de passer d’une longueur focale de 70 mm à une longueur focale de 300 mm. Du côté de l’ouverture focale, l’objectif propose une ouverture maximale de f/4,5 à 70 mm et de f/5,6 à 300 mm.

Pour aller plus loin

Triangle d’exposition : comment gérer l’ouverture, la vitesse et la sensibilité de vos photos

Sur le papier, il s’agit d’un concurrent direct des Canon EF 70-300 mm f/4-5.6 IS II USM et Nikon AF-P NIKKOR 70–300 mm. Il faut dire que cette plage focale manquait encore à Panasonic sur ses boîtiers full frame et le constructeur japonais a décidé de rattraper son retard.

Une stabilisation optique en plus de la stabilisation du boîtier

En plus de la plage focale, le Lumix S 70-300 se veut particulièrement efficace pour la gestion du bokeh, l’effet de flou d’arrière-plan, grâce à l’intégration de 11 lamelles pour son diaphragme. Il profite également d’un autofocus sans focus breathing, l’effet mécanique qui vient modifier le champ de vision lors de la mise au point automatique. Panasonic annonce par ailleurs une mise au point jusqu’à une distance minimale de 54 cm. L’objectif intègre également une stabilisation optique compatible avec la double stabilisation des boîtiers Panasonic Lumix.

Enfin, signalons que l’objectif Lumix S70-300 intègre quatre boutons : un premier pour limiter l’autofocus aux sujets à plus de 3 mètres, un deuxième pour basculer entre l’autofocus et la mise au point manuelle, un troisième pour activer la stabilisation optique et un dernier pour bloquer la modification de la longueur focale.

L’objectif Lumix S 70-300 sera disponible en mai prochain au prix de 1349 euros. Doté de la monture L, il sera compatible non seulement avec les appareils photo Panasonic full frame — comme le Lumix S5 ou le Lumix S1 — mais aussi avec les boîtiers Leica SL et SL2 ou le Sigma fp.