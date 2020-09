Philips lance l’OLED+ 935, un téléviseur qui réhausse le son et l’image

Philips a présenté ses nouveaux produits de fin d’année. Des téléviseurs qui mettent toujours en avant le son et la technologie Ambilight. Et dans sa nouvelle gamme, l’arrivée du OLED+ 935, un modèle qui veut tout faire sur le fond et la forme, avec l'aide du spécialiste du son Bowers & Wilkins

TP-Vision, la maison mère de Philips, a repris du poil de la bête ces dernières années, porté notamment par l’inédite et emblématique technologie Ambilight des téléviseurs Philips. Des chiffres de vente à la hausse — 50% de croissance sur le haut de gamme annonce Kostas Vouzas, le patron Europe de TP Vision — et des envies d’innovations. Pour la fin 2020, le constructeur néerlandais a ainsi profité de la période de l’IFA, transformé en succession de conférences en ligne, pour dévoiler ses nouveaux écrans de télévision.

Voici l’OLED+ 935, un modèle très haut de gamme qui veut fixer de nouveaux standards de performances sur le marché. Il embarque évidemment la technologie Ambilight qui vous immerge des quatre côtés dans une ambiance colorée en corrélation avec le contenu que vous regardez. L’OLED+ 935 est doté du processeur P5 de 4e génération avec l’ajout d’une puce dédiée à l’intelligence artificielle qui va apporter plus de naturel et de réalisme aux images, en plus de la puissance et des performances.

Un traitement anti-marquage amélioré

Grâce à un nouveau traitement de l’image via l’IA et un double processeur, l’OLED+ 935 dispose de la technologie anti-marquage Philips, améliorée pour protéger les écrans Oled. Celle-ci élimine les risques de marquage pour 95% des images statiques sur l’écran. Pour y parvenir, Philips a partagé l’écran en 32 400 zones afin de détecter les logis et autres contenus statiques. L’intensité de la luminosité se réduit progressivement sur les zones concernées sans compromettre le rendu sur les autres parties de l’image.

L’OLED+ 935 reste une Smart TV sous Android Pie 9.0 avec sa multitude d’applications à disposition. Les assistants Amazon Alexa et Google Assistant sont intégrés. Pour la première fois, elle intègre la technologie DTS Play-Fi pour connecter facilement des barres de son ou enceintes multiroom sans fil et créer un système audio TV. Elle soutient tous les standards HDR dont HDR10 et HDR10+ ainsi que la norme HLG (Hybrid Log-Gamma développée par la BBC et NHK) qui veut révolutionner le HDR).

Le son signé Bowers & Wilkins

Le son n’est pas oublié et monte même en gamme. Il est porté par la marque experte Bowers & Wilkins. La qualité audio va s’en ressentir avec notamment deux unités Dolby Atmos sur le haut du coffret qui permettent à l’écran de reconnaître et décoder automatiquement le contenu Dolby Atmos. En utilisant le mode audio « Film » avec du contenu non-Dolby Atmos, l’OLED+ 935 va compenser et virtualiser le son pour donner une immersion tridimensionnelle.

On note aussi la présence de la technologie Tweeter-on-top dans une enceinte acoustique qui fait office de pied central en métal. Mais le téléviseur peut être fixé au mur (kit en option). L’OLED+ 935 embarque 10 haut-parleurs configurés en 3.1.2 dont trois tweeters à dôme en titane de 19 mm (Gauche, centre, droite). Ceux-ci sont positionnés dans l’enceinte tandis que le Tweeter-on-Top est dans son propre boîtier en métal. Cette technologie découple ainsi le tweeter de l’enceinte principale et offre plus de résolution dans les hautes fréquences, en réduisant l’impact acoustique indésirable du coffret de l’enceinte.

Le son signé Bowers & Wilkins sur la Philips OLED+ 935 // Source : Philips Le son signé Bowers & Wilkins sur la Philips OLED+ 935 // Source : Philips Le son signé Bowers & Wilkins sur la Philips OLED+ 935 // Source : Philips

Quatre haut-parleurs de médium de 50 mm (deux au centre, un de chaque côté) complètent le système audio.

Côté design, rien n’a été oublié et tout est toujours soigné avec des matériaux haut de gamme (cuir, acier, métal chromé et kvadrat).

L’Oled 935+ sera disponible en 55 et 65 pouces. Une version 48 pouces est prévue pour octobre. La version 48 pouces sera proposée à 2199 euros, le modèle 55 pouces à 2499 euros et le 65 pouces sera enfin disponible à 3499 euros.