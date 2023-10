Snapdragon X : Qualcomm va mettre le paquet sur le PC

Pour son avenir, Qualcomm veut conquérir le marché du PC face à Apple, Intel et AMD. Le fabricant a désormais un nouveau nom pour cette aventure : Snapdragon X.

La migration des PC vers l’architecture ARM a connu de net progrès depuis 2020 et l’adoption par Apple de ses propres puces. On voit avec les puces M1, M2, M2 Pro ou encore M2 Ultra qu’il est possible de concevoir des PC portables à la fois performants, silencieux et autonome grâce à ARM.

Cela a déjà forcé Intel à se réinventer en annonçant Meteor Lake, sa plus grande révolution depuis 40 ans. Qualcomm, que l’on connait comme le fabricant des Snapdragon de nos smartphones sous Android, compte aussi tirer son épingle du jeu. Après quelques essais avec les Snapdragon 8cx, peu convaincant, voici venir les Snpadragon X, plein de promesses.

Révolutionner le PC en 2024

D’après Qualcomm, « 2024 sera un point d’inflexion pour l’industrie du PC, et les plateformes Snapdragon X offriront des performances, une IA, une connectivité et une autonomie de niveau supérieur ». L’ambition est forte, et un changement de nom, aussi marketing puisse-t-il être, ne doit pas être pris à la légère. Surtout quand on sait que la firme travaille depuis de nombreux mois sur Oryon, sa toute nouvelle architecture.

Un Snapdragon X sera notamment composé d’un CPU et d’un GPU, mais aussi d’un NPU dédié à l’IA. De plus en plus d’applications dans Windows font appel à cette puce dédiée pour certains traitements sur le son ou l’image. Pas encore de quoi faire tourner ChatGPT ou MidJourney localement sur votre PC, mais suffisant pour créer un flou d’arrière-plan avec votre webcam ou masquer les bruits ambiants pendant une réunion.

Qualcomm n’en dit toujours pas davantage sur les caractéristiques exactes de ses futurs Snapdragon X. La firme nous donne rendez-vous à son Snapdragon Summit qui aura lieu du 24 au 26 octobre 2023. C’est à cette occasion que la firme devrait dévoiler son Snapdragon 8 Gen 3, mais cette année, le Snapdragon X pourrait être la star de l’événement.