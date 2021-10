Razer Zephyr : le masque anti-Covid qui va vous rappeler The Division

Le Covid n'est pas encore tout à fait derrière nous et Razer l'a bien compris. Le fabricant américain, spécialisé dans l'informatique et les accessoires gaming, lance son Razer Zephyr, un masque anti-covid hyper filtrant... et hyper voyant.

Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais Razer avait présenté un concept de masque anti-Covid « intelligent » sur le CES 2021. Son nom : Project Hazel. Son concept ? Filtrer efficacement, être réutilisable et laisser la bouche apparente. 9 mois plus tard, sous une forme un peu différente, mais avec les mêmes fondamentaux, Razer revient avec son Razer Zephyr qui a de quoi faire penser aux masques dans le jeu The Divison. Un masque, peu discret, certes, mais que la marque a conçu pour permettre une filtration bactérienne optimale.

Testé en laboratoire, il affiche notamment un indice BFE de 99 % grâce à ses filtres N95. Ils offrent une protection bidirectionnelle (en clair, l’air inhalé est filtré au même titre que l’air expiré). Ces filtres sont trois fois plus durables que les masques jetables classiques, promet la marque, qui parle de trois jours de filtration. Et heureusement, parce qu’il ne sont pas donnés : le pack de 10 vaut 34,99 euros sur le site officiel de Razer.

Razer parle pour le reste d’une circulation d’air active pour son masque, avec « deux chambres d’échange d’air qui permettent à l’air de circuler librement à l’intérieur et en dehors du purificateur d’air portable », lit-on du communiqué partagé par le groupe. Pour ce faire, le Razer Zephyr embarque une paire de ventilateurs à deux vitesses (4200 ou 6200 RPM).

Razer oblige, les LED RGB sont aussi au rendez-vous à l’intérieur et à l’extérieur du masque. Elles sont par ailleurs contrôlables avec l’application Razer Zephyr (disponible sur iOS et Android). On note enfin la présence d’un revêtement anti-buée appliqué sur la paroi transparente. Votre sourire sera donc visible et éclairé.

Thanks to your overwhelming support, the Razer Zephyr is again sold out. Stay peeled to https://t.co/KHflx9mtjV as we’re ramping up production to get as many Razer Zephyr units into your hands as possible. Sign up to be notified when the next drop arrives: https://t.co/QbbsIP0PQ2 pic.twitter.com/Q6zjghQWJc

— R Λ Z Ξ R (@Razer) October 25, 2021