Razer annonce les Hammerhead True Wireless Earbuds, des écouteurs sans fil pensés pour offrir une meilleure immersion dans les jeux et les contenus vidéo.

Spécialiste des accessoires pour gamers et concepteur de divers produits audio (du casque aux écouteurs filaires), Razer se lance sur le marché des écouteurs true wireless avec les Razer Hammerhead True Wireless Earbuds. La promesse est de fournir une connexion très stable et une latence réduite pour une meilleure immersion dans le contenu, que ce soit les jeux ou les vidéos.

Côté design, les Razer Hammerhead True Wireless Earbuds se rapprochent beaucoup des AirPods d’Apple, avec leur format qui ne rentre pas dans le conduit auditif. Assez ironique pour un produit annoncé le lendemain des AirPods Pro, dont le format change afin d’offrir une meilleure réduction de bruit passive (pour accompagner la nouvelle réduction de bruit active).

Razer promet une latence de 60 ms seulement pour éviter tout décalage avec le contenu. À titre de comparaison, les Sony WF-1000xM3 sont à 250 ms et les AirPods 2 à 204 ms à en croire les mesures de RTings. Pour le reste de la fiche technique de ces écouteurs, Razer reste dans la norme avec des caractéristiques désormais habituelles :

Bluetooth : 5.0

Gamme de fréquences : 20 Hz – 20 kHz

Impédance : 32 ± 15% Ω

Sensibilité : 91 ± 3 dB @ 1 kHz

Haut-parleur : 13 mm

Poids : 45 g

Batterie : 275 mAh (Li-Po)

Autonomie : 3h sur une charge, jusqu’à 15h avec le boitier

Temps de charge : environ 1h30

Ces écouteurs sont par ailleurs certifiés IPX4, garantissant leur résistance aux fortes projections d’eau et à la transpiration.

Il ne nous reste plus qu’à attendre de les avoir en test pour savoir si ces écouteurs remplissent leur promesse et délivrent une qualité audio à la hauteur de ce qu’on peut attendre. Pour l’heure, ils peuvent d’ores et déjà être achetés au prix de 119 euros.