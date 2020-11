Xbox Series S | X : Razer lance son casque sans fil Kaira Pro taillé pour les nouvelles consoles et le PC

Razer a dévoilé deux nouveaux casques sans fil pour gamer, conçus spécialement pour les nouvelles Xbox Series S et X de Microsoft, mais aussi compatibles PC et smartphones.

Alors que Microsoft lance ce mardi ses deux consoles de nouvelle génération, les Xbox Series S et Xbox Series X, il est temps également pour les accessoiristes de proposer des périphériques pour profiter au mieux de ces nouvelles machines.

C’est le cas de Razer, qui a présenté son nouveau casque, le Kaira Pro. Celui-ci est conçu spécifiquement pour la Xbox, mais peut également être utilisé sur PC, smartphones et tablettes Android. Il s’agit en fait d’un casque gamer muni d’un microphone, idéal pour communiquer durant ses parties. Le casque arbore un format circum-aural qui devrait donc proposer une isolation passive afin de favoriser l’immersion dans le jeu, ainsi que des haut-parleurs de 50 mm de diamètre.

Un Kaira Pro compatible Xbox, mais aussi PC et smartphones

Du côté de la connexion, le Kaira Pro peut se connecter sans fil sur Xbox grâce à la technologie intégrée, ou sur ordinateur avec un adaptateur spécial. Il s’agit en effet d’une connexion en 2,4 ou 5 GHz et il ne s’agit donc pas d’une connexion Bluetooth avec délai, du moins pour la console et le PC. Pour le smartphone, il vous faudra cependant vous connecter en Bluetooth 5.0. Razer annonce une portée de 10 mètres et une autonomie pouvant monter jusqu’à 15 heures avec utilisation des LED RGB ou 20 heures si les LED sont éteintes.

Le casque Razer Kaira Pro est d’ores et déjà disponible sur le site du constructeur. Il sera proposé chez les revendeurs dans le courant du quatrième trimestre. Le casque est commercialisé au prix de 169,99 euros.

Un casque Razer Kaira compatible uniquement avec les Xbox Series S | X

Razer a également lancé un second casque, le Razer Kaira — sans le suffixe Pro — qui n’est quant à lui compatible qu’avec les Xbox Series S et Xbox Series X. Le casque reprend en effet les mêmes caractéristiques que le Kaira Pro, mais n’est pas compatible Bluetooth et n’est pas fourni avec un adaptateur sans fil pour PC.

Le Razer Kaira classique est quant à lui proposé au prix de 119,99 euros.