Razer vend des pailles réutilisables, du green marketing un peu trop grossier

Faut-il en rire ou faut-il applaudir ? Razer vient d'annoncer des pailles réutilisables quelques jours après des belles annonces en faveur d'un développement durable.

Vous le constatez tous les jours, les entreprises affichent de nouvelles valeurs autour de l’écologie et de la protection de la planète. Elles ont raison, c’est un réel enjeu. Néanmoins, c’est une démarche à double tranchant.

Green washing ou green marketing ?

Revêtir un masque eco-friendly, sans pour autant revoir leurs engagements écologiques ni la composition de leurs produits, c’est ce que l’on appelle faire du green washing.

Razer prend évidemment des risques. D’un côté, la marque de hardware annonce ses plans de développement durable sur 10 ans, ce qui est appréciable et montre un réel effort pour changer les choses, de l’autre ils vont désormais vendre une paille réutilisable : « Luttez pour notre environnement à chaque gorgée – avec la paille réutilisable de Razer ».

Cette paille est fabriquée en acier inoxydable 304 de qualité alimentaire, elle est conçue pour être facile à transporter et possède une conception pliable. Razer la vend pour 20 dollars HT (17 euros).

S’éveiller au sujet de l’écologie et changer sa façon de produire, concevoir et vendre, pourquoi pas, mais vendre des produits du quotidien conçus à des milliers de kilomètres et les expédier un par un à l’autre bout du monde…. nous sommes sceptiques.