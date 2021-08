Realme Book : le laptop abordable de Realme se dévoile un peu plus

Pas de chichi chez Realme. Alors que la présentation officielle du Realme Book, premier ordinateur portable de la marque, doit intervenir d'ici quelques semaines en Inde, les cadres du groupe en dévoilent un peu plus sur le terminal.

Nous en avons parlé récemment, le Realme Book sera le premier PC portable de Realme. Orienté vers l’entrée de gamme, avec une conception vouée à la bureautique et au multimédia, l’appareil devrait être présenté de manière officielle d’ici quelques semaines pour un lancement prochain sur le marché indien. Cela n’empêche pas Realme de nous montrer avant l’heure son ultraportable. En juin déjà, la marque nous laissait entrapercevoir son PC portable compact par le biais d’une présentation quelque peu surannée, inspirée d’une vieille astuce de Steve Jobs.

Hier, Koustabh Das, l’un des cadres du groupe, partageait sur son compte Twitter une photo montrant les deux coloris de l’engin : bleu et argent.

Un design élégant, mais minimaliste

On y voit aussi le châssis en aluminium brossé du Realme Book, décidément très proche de ce que Honor et Huawei proposent sur leurs modèles abordables. L’appareil n’est pas non plus sans rappeler l’allure générale d’un Acer Swift 1. Il devrait donc proposer une qualité d’assemblage viable, doublée d’un design relativement minimaliste, mais élégant. La photo partagée par Koustabh Das présente aussi la tranche droite du Realme Book, qui regroupera bien un port USB-A et une sortie casque. L’autre flanc du PC devrait pour sa part accueillir deux ports USB-C.

Côté écran, Madhav Sheth, co-fondateur de Realme, confirmait récemment l’adoption d’une dalle au ratio 3:2, plus haut que le 16:9 habituellement proposé en entrée de gamme. Il pourrait s’agir d’un atout intéressant du Realme Book pour la consultation de contenus, notamment en bureautique. L’écran adoptera pour le reste une diagonale de 14 pouces. Il sera par ailleurs en mesure de s’incliner à 180 degrés.

Plus intriguant, TechRadar rappelle que l’appareil pourrait (selon certaines rumeurs) embarquer un système de recharge par induction en 65 W. La chose se ferait par le biais de MagDart, une technologie dévoilée par Realme fin juillet… et très fortement inspirée du MagSafe d’Apple.