Realme 9i 5G : son principal atout est son prix

Realme lance un nouveau smartphone 5G à prix mini. Grande batterie, grand écran LCD, prise jack… on fait le tour.

Realme, à l’instar de Xiaomi, est une marque qui semble apprécier lancer des smartphones à prix mini les mieux équipés possibles. C’est notamment l’objectif de sa gamme numérotée, dont le petit dernier vient d’être annoncé. Il s’agit du Realme 9i 5G, une version 5G donc, du Realme 9i.

La firme de Shenzhen a aussi pour habitude d’affubler ses smartphones de design plutôt osé et flashy et ce dernier modèle ne fera ainsi pas exception. Le Realme 9i 5G est proposé dans trois coloris, bleu, noir et doré, tous plus pailletés les uns que les autres.

Mentionnons également l’absence de bloc photo, ou plutôt l’intégration des modules photo directement dans le corps du téléphone, un peu à la manière d’un Galaxy S22 Ultra (sans comparaison possible évidemment).

Léger et grand à la fois

Pour le reste, ce téléphone adopte une fiche technique plutôt classique pour de l’entrée de gamme. Il arbore un large écran LCD de 6,6 pouces en 1080p, affublé d’un taux de rafraîchissement confortable de 90 Hz. Il ne cache pas de lecteur d’empreinte puisque ce dernier a élu domicile sous le bouton d’alimentation à droite. La prise en main devrait être plutôt soignée avec une épaisseur de 8,1 mm et un poids de 187 grammes.

En son sein, il cache une puce Dimensity 810 qui équipe notamment les Xiaomi Redmi Note 11 en Chine. Une puce a priori assez peu puissante, concentrée spécifiquement sur les usages du quotidien. Il est alimenté par une grosse batterie de 5000 mAh, ce qui couplé à une puce peu consommatrice, nous laisse penser qu’il devrait être plutôt bon en autonomie. L’accumulateur se recharge en 18 W.

Un peu old school

La photo est essentiellement assurée par un module 50 mégapixels (f/1,8), puisque les deux autres modules portrait (2 mégapixels) et macro (2 mégapixels) ne devraient pas trop vous aider. À l’avant, le capteur selfie affiche 8 mégapixels.

Pour terminer le tour du propriétaire, signalons la présence d’une prise jack pour les aficionados du casque ou des écouteurs filaires, un port SD permettant d’ajouter jusqu’à 2 To pour les passionnés du stockage local ainsi qu’une interface plutôt agréable, Realme UI 3.0, basée sur Android 12.

Prix et disponibilité

Le Realme 9i 5G existe en deux versions, 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage, ou 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage. Côté prix, comptez 14 999 roupies indiennes (185 euros HT) ou bien 16 999 roupies (215 euros HT). Les précommandes débuteront le 24 août. À ce stade, on ignore s’il fera le voyage jusqu’en France pour accompagner ses petits camarades de la gamme 9.

