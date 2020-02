Realme C3 officiel : enfin la recharge sans fil dans un smartphone abordable

Realme vient tout juste d'annoncer son Realme C3, un smartphone d'entrée de gamme intégrant le nouveau processeur Helio G70 de MediaTek. Il se distingue également par sa batterie généreuse de 5000 mAh et surtout la recharge sans fil.

Vous ne connaissez pas Realme ? Retenez bien ce nom, car ce nouveau constructeur de smartphones risque de faire parler de lui en 2020. Arrivée discrètement dans l’Hexagone, la marque chinoise propose des modèles très intéressants à l’image du Realme 5 Pro ou du Realme 5, son petit frère.

Realme C3 : Helio G70, batterie de 5000 mAh et recharge sans fil

En attendant de découvrir ses nouveautés au MWC, Realme a dévoilé son C3 en Inde. Avec ce modèle d’entrée de gamme, le constructeur inaugure l’Helio G70, nouvelle puce signée MediaTek, gravée en 12 nm et constituée de deux cœurs Cortex A75 (2 GHz) et de six cœurs Cortex A55 (1,77 GHz).

Realme l’accompagne de 3 ou 4 Go de RAM LPDDR4X et 32 ou 64 Go de stockage. La mémoire peut s’étendre grâce à un slot pouvant accueillir jusqu’à trois cartes : deux SIM et une microSD. Sa batterie de 5000 mAh promet une autonomie confortable, mais il y a mieux. Le Realme C3 est compatible avec la recharge sans fil, une première sur un smartphone d’entrée de gamme. De quoi faire passer la pilule du port micro-USB.

En outre, Realme semble avoir rogné sur l’écran puisque le C3 doit se contenter d’une dalle HD+. Dans un format de 6,5 pouces (avec encoche goutte d’eau), le confort oculaire risque d’en prendre un coup.

Côté photo, Realme assure l’essentiel en intégrant un double capteur de 12 mégapixels (ouverture de l’objectif f/1,8) et 2 mégapixels (ouverture de l’objectif f/2,4). À l’avant, un capteur de 5 mégapixels devrait contenter les amateurs de selfies.

Android 10 et des fonctionnalités intéressantes

Derrière son design certes convenu, mais agréable (en tout cas en photo), le Realme C3 abrite ColorOS 7, la dernière version du logiciel d’Oppo (en attendant RealmeUI), basée sur Android 10. Outre les nouveautés de l’OS de Google, le C3 propose des fonctionnalités intéressantes comme l’écoute partagée (un casque branché sur le jack, l’autre en Bluetooth) ou la protection des données système.

Le Realme C3 Pro sera disponible en Inde le 14 février prochain en rouge et bleu au prix de 6999 roupies (90 euros) pour la version 3Go/32Go et 7999 roupies (100 euros) pour le modèle 4 Go/64 Go. Realme n’a communiqué aucune information sur une éventuelle commercialisation en France. La marque profitera du MWC de Barcelone pour dévoiler son nouveau fleuron. L’occasion peut-être de découvrir aussi ce Realme C3.