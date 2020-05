Realme X3 SuperZoom : Snapdragon 855+ et gros module photo à moins de 500 euros

La marque Realme veut lancer un nouveau smartphone alliant un module caméra ambitieux avec un processeur haut de gamme, de l'an passé. Une fuite révèle les caractéristiques du Realme X3 SuperZoom.

Certaines marques ont bien compris qu’une méthode efficace pour s’imposer sur un marché était de l’inonder avec toujours plus de références. Samsung, le groupe Huawei ou encore Xiaomi sont familier de cette technique, mais c’est bien Realme qui l’a récemment adopté. À peine avons-nous fini de digérer le Realme X50 Pro, qui nous a plus que convaincus lors de notre test que voici un autre membre de la famille : le Realme X3 SuperZoom.

On doit ces informations à Roland Quandt pour le site WinFuture, mais le téléphone devrait bientôt être officialisé par la marque lancée par Oppo et le groupe BBK Electronics.

Un processeur toujours performant

Le Realme X3 SuperZoom semble être un grand smartphone, avec son écran de 6,6 pouces IPS LCD doté d’une définition de 2400 x 1080 pixels. La marque fait donc l’impasse sur l’OLED qui est de plus en plus généralisé sur ces gammes de smartphones. Elle a également choisi de ne pas utiliser le Snapdragon 865, mais plutôt son prédécesseur le Snapdragon 855+. Ce dernier est toujours très performant et a l’avantage de ne pas obliger à intégrer le support de la 5G.

Le SoC est épaulé dans ce Realme par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.0. Le support du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0 sont également de la partie, et c’est toujours bon à prendre. Une batterie de 4200 mAh et une charge rapide 65W « SuperDart ».

Module photo avec zoom hybride x60

Le module photo est donc le composant phare de ce smartphone, qui lui donne d’ailleurs son nom. Le Realme X3 SuperZoom intègre un module à 4 appareils. L’appareil principal est équipé du capteur Samsung GW1 de 64 MP avec une ouverture f/1,8. On a également le droit à un téléobjectif avec zoom optique x5 et capteur de 8 mégapixels. Realme devrait se servir de ces deux appareils pour annoncer un zoom hybride x60 pour son smartphone.

Les deux capteurs supplémentaires, de 8 et 2 mégapixels, seraient bien plus accessoires, et serviraient notamment pour le mode photo macro.

Ce n’est pas tout, il ne faut pas oublier les deux appareils logés à l’avant dans une bulle commune, respectivement équipés d’un capteur Sony IMX616 de 32 MP, et d’un capteur de 8 mégapixels.

Un prix sous la barre des 500 euros

D’après WinFuture, le smartphone serait lancé cette semaine en Europe à 499 euros. Un prix qui le placerait en dessous du Realme X50 Pro dans la gamme du fabricant, mais avec seulement 100 euros de différences, difficile de percevoir lequel offre le meilleur rapport qualité/prix pour le moment. Il faudra attendre un test de ce nouveau modèle, ou attendre celui d’après.