Ce nouvel aspirateur robot va changer votre manière d’envisager le ménage (rien que ça)

Chaque nouveau modèle présenté par Roborock ne fait que confirmer ce que l’on savait déjà : le constructeur est à l’heure actuelle l’un, si ce n’est le meilleur lorsqu’il s’agit d’aspirateur robot. Et ce n’est pas le Qrevo MaxV qui va venir changer cela. Au contraire.

Avec le Qrevo MaxV, Roborock vient prouver, si besoin en était, qu’il est le roi incontesté du robot aspirateur. Pourquoi ? Simplement parce que ce nouvel appareil embarque la quintessence du savoir-faire ménager du constructeur. Système de navigation de dernière génération ? Check. Station d’accueil tout-en-un ? Check. Aspiration puissante et lavage à grandes eaux ? Check. Et il ne s’agit là que des fonctionnalités habituelles du catalogue Roborock.

Là où les choses deviennent intéressantes, c’est que le Qrevo MaxV dispose de quelques tours inédits dans son sac, comme le novateur FlexiArm qui garantit un nettoyage impeccable des surfaces, même les plus biscornues. Prévu pour le 15 avril prochain, le Qrevo MaxV possède un argument supplémentaire en sa faveur : son prix. Roborock a en effet décidé de proposer le nouveau fleuron de son catalogue à moins de 1 000 euros, un positionnement tarifaire plus que raisonnable au vu des prestations offertes.

FlexiArm : un bras qui va chercher la saleté dans les moindres recoins

La première chose que l’on attend d’un aspirateur robot, et d’un aspirateur tout court, c’est qu’il assure côté ménage. Et, en la matière, le Qrevo MaxV n’a pas grand-chose à se reprocher. Comme à son habitude, Roborock a mis l’accent sur cet aspect en installant un combo reconnu pour son efficacité. D’un côté, un système d’aspiration HyperForce porté par un moteur puissant capable de développer jusqu’à 7 000 Pa d’aspiration. La brosse en caoutchouc, qui a déjà fait ses preuves sur les autres modèles de la gamme Qrevo est de retour pour aller chercher les saletés où qu’elles se trouvent.

Pour compléter le système d’aspiration, et offrir de la polyvalence au Qrevo MaxV, Roborock a aussi doté son appareil d’un système de serpillères rotatives dotées d’une vitesse de rotation de 200 tours par minute. Une vitesse suffisante pour éliminer les tâches les plus incrustées sur les sols durs. Pour ne rien gâcher, l’ensemble des éléments, serpillères et rouleau, peuvent se relever indépendamment afin d’obtenir une expérience de nettoyage optimale et minimiser les éventuelles traces engendrées par le processus de nettoyage.

Le véritable atout du Qrevo MaxV réside toutefois ailleurs. Dans une technologie inédite chez Roborock : le FlexiArm. Derrière cette appellation se cache un moyen d’augmenter le champ d’action de l’aspirateur. Comment ? Tout simplement parce qu’une des deux serpillères rotatives est montée sur un bras qui lui permet de se décaler. De telle sorte qu’elle dépasse du châssis de l’aspirateur pour aller chercher la saleté au plus près des plinthes et autres rebords que l’appareil croise sur son chemin.

Un plus non négligeable lorsque l’on sait que la saleté a tendance à s’accumuler dans ces coins, et qui permet au Qrevo MaxV de couvrir près de 98,8 % de ces zones une fois la session de ménage lancée. Un chiffre certifié par l’organisme TÜV Rheinland à la suite d’une série de tests extensive.

De l’IA dans mon aspirateur ? Oui, et c’est pour le mieux

Si les modèles les plus haut de gamme du catalogue de Roborock emploient déjà l’IA pour améliorer leurs performances, le Qrevo MaxV pousse le curseur un peu plus loin. Comment ? En intégrant un assistant vocal intelligent qui permet de transformer l’expérience utilisateur du tout au tout. D’un simple « Hello Rocky », vous pouvez réveiller votre aspirateur et lui donner tout un tas d’instructions de vive voix. Lancement et suspension du nettoyage, réglage des modes de nettoyage, vidage de la poussière ou lavage des serpillères, mais également ordres directs (va nettoyer le salon, nettoie ici), presque tout est possible.

L’IA est aussi utilisée à bon escient pour améliorer le processus de nettoyage et de navigation. Couplée aux capteurs installés sur le Qrevo MaxV (caméra RGB, LiDAR PreciSense, capteurs Sensient), elle est ainsi capable de détecter et de reconnaître les obstacles situés sur le parcours de l’aspirateur pour mieux les éviter, y compris en cas de faible luminosité. L’IA fait aussi des merveilles pendant le nettoyage en calculant le parcours le plus optimisé pour chaque pièce et en adaptant le nettoyage à ces dernières.

Roborock a aussi pensé aux possesseurs d’animaux. Pour commencer, le Qrevo MaxV est capable de reconnaître les compagnons à poils et de s’adapter à leur présence. Si un chat, un chien ou toute autre bestiole est détectée, l’aspirateur va arrêter sa brosse et effectuer une manœuvre d’évitement pour ne pas l’effrayer. Il possède également une fonction d’appel vidéo qui permet d’interagir avec vos compagnons lorsque vous êtes en déplacement. Une fonctionnalité un brin gadget, mais toujours appréciable lorsque nos petites bêtes nous manquent.

Multifunctional dock 2.0 : la station d’accueil nouvelle génération qui impressionne

Dernier atout dans la manche du Qrevo Maxv : sa station d’accueil. Depuis quelque temps maintenant, Roborock dote ses appareils d’un dock extrêmement complet qui permet autant de recharger que de vidanger l’aspirateur lorsqu’il en a besoin. Le Multifunctional dock 2,0 pousse les choses un cran plus loin.

Cette station permet au Qrevo MaxV de se débarrasser, au terme de chaque session de nettoyage, des poussières et des eaux sales qu’il a pu accumuler. Une bonne manière de gagner en autonomie et d’épargner à l’utilisateur la fastidieuse corvée de vider les détritus après chaque session. Ce dock est aussi capable de remplir le réservoir d’eau de l’aspirateur si le besoin s’en fait sentir. Si ces fonctionnalités sont désormais assez communes dans le catalogue de Roborock (mais toujours appréciable), il ne s’agit pas là du principal avantage de cette station d’accueil.

Non, son point fort demeure incontestablement sa capacité à faciliter l’entretien du Qrevo MaxV grâce à un nettoyage particulièrement complet de ses serpillères. Le dock propose un cycle de lavage très complet qui commence par un rinçage en bonne et due forme avec de l’eau à 60 degrés et termine par un séchage à l’air chaud. Un processus hygiénique qui permet de désinfecter les serpillères et éliminer jusqu’à 99,7 % des bactéries (qui sont aussi responsables des mauvaises odeurs).

Mieux, le dock possède aussi un capteur intégré qui permet de mesurer le taux de saleté des serpillères pour savoir si tout a bien été éliminé au cours du lavage ou si un second passage est nécessaire.

Découvrez le Qrevo MaxV en boutique à partir du 15 avril

Si le Qrevo MaxV n’est pas encore disponible, son arrivée dans les linéaires n’est plus qu’à quelques encablures. C’est le 15 avril prochain que le nouveau fer de lance des aspirateurs robots du constructeur sera disponible chez la plupart des revendeurs, Fnac, Darty et Boulanger en tête. Pour l’occasion, Roborock a décidé de se fendre d’une offre de lancement pour le moins intéressante. Entre le 15 et le 28 avril, le Qrevo MaxV bénéficiera d’une réduction de 100 euros, ce qui fera passer son prix à 899 euros au lieu de 999 euros en temps normal.

La petite nouveauté, c’est que ce Qrevo MaxV sera aussi proposé à la vente dans les boutiques physiques. L’occasion d’aller voir « en personne » cet aspirateur robot et décider si oui ou non vous allez vous laisser séduire par ses nombreux atouts. Et si vous souhaitez en savoir plus à son sujet, vous pouvez toujours aller jeter un œil au test réalisé par Frandroid, qui lui a valu un très joli 9/10.