Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 : Samsung ferait (un peu) baisser les prix du pliable

Les prix des Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 ont été révélé par un célèbre leaker très fiable. Et ils sont en baisse par rapport à l'année dernière.

En 2020, avoir un smartphone pliable est un luxe. Il s’agit là d’une nouvelle technologie qui coûte cher à produire et qui n’a pas encore une échelle de volume permettant de baisser ses prix. Pour se procurer un Galaxy Z Fold 2 en France , il faut par exemple encore débourser plus de 1800 euros un an après sa sortie.

Cette année, les prix devrait légèrement baisser à en croire les fuites concernant le Samsung Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3.

De -5 à -30 % sur le pliable

Le très réputé et très fiable Evan Blass a publié sur Twitter des images révélant les prix supposés en euros des deux futurs smartphones pliants de Samsung. Selon ses sources, il faudrait donc compter sur 1899 à 1999 euros pour le Samsung Galaxy Z Fold 3 selon l’espace de stockage et 1099 à 1149 euros pour le Galaxy Z Flip 3.

Remember that pricing is almost never a direct conversion across markets and currencies. https://t.co/MLvLUynwjG pic.twitter.com/fdbRvnySu6 — Evan (@evleaks) August 3, 2021

À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 2 a été lancé à 2020 euros en France et le Galaxy Z Flip à 1509 euros. Cela représente donc respectivement une baisse de 6 % et de 27 % d’une génération sur l’autre. Les tarifs restent donc élevés, mais se dirigent dans la bonne direction.

Notons toutefois que les prix révélés par Evan Blass sont à prendre avec des pincettes. Bien qu’extrêmement fiable, il ne précise pas de quel pays proviennent ces tarifs. Or, les prix des appareils peuvent varier d’un territoire à l’autre de plusieurs dizaines à une bonne centaine d’euros en fonction des taxes notamment, et avec la redevance copie privée, la France figure souvent parmi les pays les plus chers pour les smartphones ayant une grosse capacité de stockage.

Des prix pour la Galaxy Watch et les Galaxy Buds

À la suite de ce tweet, evleaks en profite pour révéler également les prix des Galaxy Watch ‘ et Galaxy Buds 2. Si ses informations sont justes, il faut donc s’attendre à 379 euros pour la montre au format 42 mm, 409 euros au format 46 mm, et 159 euros pour les écouteurs Bluetooth.

Tous ces produits seront révélés la semaine prochaine, lors du Galaxy Unpacked du 11 août 2021.