Samsung Galaxy A52s 5G : tout juste officialisé, il offre la 5G, 5 caméras et un écran Super AMOLED 120 Hz

Samsung continue à étendre son catalogue en rajoutant une petite lettre « s » au Galaxy A52. Cette lettre n'est pas anodine : de meilleures performances, de la 5G et un écran OLED 120 Hz sont au menu.

Le Samsung Galaxy A52s 5G fait ses premiers pas en France. Comme son nom l’indique, c’est une variante du A52 avec la 5G. L’appareil avait déjà été repéré, il a été officialisé quelques jours sur le marché britannique.

5G, 5 caméras et un écran Super AMOLED 120 Hz

C’est du milieu de gamme, il vient se placer sous le futur Galaxy S21 FE. Il bénéficie tout de même de quelques gros changements qui viennent bien au-delà de la lettre en plus dans son nom. En effet, il intègre le processeur Snapdragon 778G qui apporte avec lui la 5G. C’est une puce ARM annoncée en mai 2021, qui offre de meilleures performances, mais aussi le premier SoC de milieu de gamme à posséder un triple ISP (Spectra 570K), à l’instar du Snapdragon 888. Cela lui permet notamment de traiter en direct le flux de trois capteurs en simultané.

Le Galaxy A52s est bien équipé à ce niveau avec une caméra principale de 64 mégapixels (f/1,8) avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2), un capteur pour la profondeur de champ de 5 mégapixels (f/2,4) et une caméra macro (5 mégapixels, f/2,4). À l’avant, on retrouve une caméra de 32 mégapixels (f/2,2).

Au niveau de l’architecture du SoC, pas de réelle surprise en dehors du triple ISP. On retrouve un CPU octo-core (4 Cortex-A77 et 4 Cortex-A55) gravé en 6 nm, un GPU Adreno 642L, ainsi qu’un modem 5G Snapdragon X53 compatible avec les fréquences sub-6 et millimétriques. Cette puce supporte également le Wi-Fi 6 et 6E multi-gigabit et le Bluetooth 5.2. Néanmoins, le Galaxy A52s ne prend pas en charge le Wi-Fi 6, ni la 5G millimétrique.

Le Galaxy A52s a un autre atout dans sa manche : un écran Super AMOLED en définition Full HD+ (2040 par 1080 pixels) dont le taux de rafraîchissement monte à 120 Hz. C’est donc un écran de qualité que Samsung a sélectionné pour son smartphone.

Notez également la présence d’un lot micro SD qui permet d’étendre jusqu’à 1 To le stockage du téléphone, en plus des 128 Go de stockage interne (et des 6 ou 8 Go mémoire RAM). La capacité de la batterie est de 4 500 mAh, pas de charge sans fil, mais de la charge filaire rapide à 25 Watts. Il offre deux haut-parleurs et donc une expérience audio stéréo. Enfin, il est certifié IP67 ce qui le protège contre le sable mais aussi l’immersion dans l’eau jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes.

Il sera disponible en quatre coloris : bleu, noir, blanc et violet. Pour le moment, nous attendons son officialisation en France, néanmoins il est vendu à 449 euros (6 Go / 128 Go) ou 509 euros (8 Go / 256 Go) en Espagne.