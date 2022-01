Samsung : 8 ou 9 février ? La présentation des Galaxy S22 tiraille les leakers

Alors que les bruits de couloirs misaient jusque-là sur le 8 février quant à la date de présentation des Galaxy S22, un certain Ice Universe ne l’entend pas de cette oreille.

C’est l’une des grandes annonces smartphones de l’année, parmi les plus attendues par la communauté et les professionnels du secteur. Nous parlons bien évidemment des Samsung Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra, dont la présentation officielle devrait avoir lieu dans moins d’un mois.

À Samsung de tuer le suspense

D’ailleurs, il ne se passe presque plus un jour sans qu’une fuite ou une indiscrétion ne vienne égayer notre journée. Récemment par exemple, on prenait connaissance des probables coloris des versions Ultra et Plus, avec de possibles couleurs pop pour plaire au maximum d’utilisateurs.

Si le design et quelques spécifications techniques plus précises ne sont désormais plus vraiment un secret tant les éléments convergent, un point sème encore le doute dans nos esprits et celui des leakers : la fameuse date d’intronisation. Quand aura lieu la grande conférence de Samsung pour dévoiler ses nouveaux flagships ?

En réponse à cette question, la date du 8 février semblait toute trouvée, du moins selon un cadre de Samsung cité par le site coréen Digital Daily. Sauf que le leaker Ice Universe, parfois (mais pas toujours) bien renseigné, tend à retarder cette échéance en repoussant l’Unpacked d’une petite journée, soit le mercredi 9 février.

Prudence

Dans un post publié sur Weibo et relayé par GSM Arena, l’intéressé mentionne même une heure : 23h, heure de Pékin, soit 15h, heure française. L’événement serait aussi l’occasion d’introduire la tablette nouvelle génération Galaxy Tab S8, qui aurait d’ailleurs droit à une encoche inédite.

Tâchons toutefois d’accueillir les prédictions d’Ice Universe avec un peu de pincettes, car il lui est arrivé de se tromper par le passé. Ce qui est sûr, c’est que la fenêtre de tir de Samsung se concentre sur le premier tiers du mois de février. Il n’y a désormais plus qu’à patienter.

