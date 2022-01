Ouf, le Samsung Galaxy S22 Ultra renouerait avec la couleur

Le site MySmartPrice nous apprend que le S22 Ultra pourrait proposerait des coloris un peu plus vifs que le S21 Ultra. Certains détails de sa fiche technique relèvent aussi du domaine de la nouveauté comme son capteur selfie de 40 mégapixels.

Comme il est maintenant de coutume chez Samsung, à mesure que le lancement de sa prochaine série de smartphones approche, les fuites s’accumulent. Le S22 ne fait pas exception, et encore moins son modèle Ultra qui se montre aujourd’hui sous toutes les coutures sur le site MySmartPrice.

De la couleur en Ultra

Après les coloris du modèle Plus, voici venir ceux de l’Ultra. L’année dernière, si le S21 Ultra s’est révélé être un des meilleurs téléphones de l’année, on ne peut pas dire que le modèle ultra haut de gamme affichait beaucoup de couleurs. On a eu le choix entre noir, argenté, gris, bleu noir et marron…

Fort heureusement, le S22 Ultra devrait renouer avec des tons un peu plus vifs. Selon des rendus partagés par le « tipster » Ishan Agarwal à MySmartPrice, on devrait pouvoir mettre la main sur un coloris bleu vert, ainsi qu’un coloris rose, en plus des classiques noir et blanc.

Ce n’est pas tout ce que nous apprennent ces rendus. La reprise par le S22 Ultra de certains des atouts de la gamme Galaxy Note semble se confirmer, avec la présence d’un S Pen sur chacune des images. On s’attend d’ailleurs à ce que la fréquence d’échantillonnage de ce dernier augmente, passant de 9 ms à 2,8 ms.

Pour le reste du design, on constate que la disparition du bloc photo au profit d’un agencement des modules en goutte d’eau semble bel et bien se confirmer. Selon MySmartPrice, il y aurait un capteur principal 108 mégapixels, un ultra grand angle en binôme avec un capteur de 12 mégapixels et deux téléobjectifs couplés à des capteurs de 10 mégapixels pour les zooms X3 et X10. Il ajoute, et c’est une première, que le capteur avant possèderait une résolution de 40 mégapixels.

Gorilla Glass Victus+ et charge 45W

Toujours selon le tipster du site, l’écran serait bel et bien une dalle Amoled en QHD+ avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, capable de descendre jusqu’à 1 Hz grâce à la technologie LTPO. Par ailleurs, cet écran serait protégé par un Gorilla Glass Victus+, ce qui serait aussi une nouveauté.

Rendus 3D du S22 Ultra // Source : MySmartPrice Rendus 3D du S22 Ultra // Source : MySmartPrice

Côté poids, on peut s’attendre à un beau bébé de 228 grammes grâce à ses mensurations généreuses de 163,3 x 77,9 x 8,9 mm et à sa batterie de 5000 mAh. La charge 45W serait aussi sur la table, permettant à Samsung de s’approcher d’une charge véritablement rapide.

Pour rappel, Samsung devrait en principe révéler sa prochaine série de flagships aux alentours du 8 février.

