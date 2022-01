Samsung Galaxy S22 Plus : une fuite révèle ses jolis coloris avant sa sortie

Dans quels coloris sortira le Samsung Galaxy S22 Plus ? À cette question, le leaker Ishan Agarwal pense avoir trouvé une réponse.

Il ne se passe presque plus un jour, ou presque, sans qu’un des Samsung Galaxy S22 ne fasse parler de lui au travers d’une énième indiscrétion. Lundi 17 janvier, le leaker Ishan Agarwal, décidément très actif sur le sujet, pensait par exemple connaître le nom du processeur du S22 Plus concernant le marché britannique — la puce peut changer selon le marché.

Cette fois-ci, l’intéressé s’est s’appuyé sur le site MySmartPrice pour révéler les futurs coloris de cette même variante, qui semble visiblement dans son viseur. Le S22 Plus ne compterait pas une, ni deux, ni trois couleurs, mais bel et bien quatre : noir, vert, blanc et or rose. Et pour s’en faire une meilleure idée, plusieurs rendus ont aussi été publiés.

Il en faut pour tout le monde

Samsung fait ici le choix de couleurs relativement pop qui tenteront de toucher et de plaire au maximum d’utilisateurs. En clair : il en faut pour tout le monde et tous les goûts. Ces rendus viennent par ailleurs corroborer les autres fuites relatives au design du téléphone, qui reprendra les mêmes lignes que son prédécesseur.

Source : Ishan Agarwal avec MySmartPrice Source : Ishan Agarwal avec MySmartPrice

Attendez-vous peut-être à un menton un poil plus large et pas autant borderless comme peuvent le laisser penser les rendus. À l’arrière, la formule ne devrait pas évoluer avec ce bloc photo en aluminium qui viendrait mourir dans la tranche latérale de l’appareil. Pour un effet toujours aussi plaisant.

L’Exynos 2022 est enfin là

Selon MySmartPrice, le Galaxy S22 Plus réservé au marché indien aura droit au processeur Exynos 2200, tout juste officialisé par Samsung et dont les attentes sont grandes compte tenu de la collaboration avec AMD. Ce dernier a apporté son savoir-faire en matière de puissance graphique, qui pourrait changer beaucoup de choses.

Les Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra seront normalement introduits le 8 février prochain, si l’on en croit les rumeurs. Ils constitueront l’offre ultra haut de gamme et premium du constructeur coréen, qui s’opposeront aux futurs Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro, aussi attendus pour le début d’année.

