La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra proposerait un très large écran de 14,6 pouces

Alors que Samsung prépare l'arrivée des Galaxy Tab S8, S8 Plus et S8 Ultra, le site WinFuture a dévoilé des images et les caractéristiques de ces trois tablettes

Il y a quelques jours, on apprenait que Samsung s’apprêterait à lancer en France sa prochaine tablette milieu de gamme, le Galaxy Tab A8. Cependant, le constructeur coréen ne s’arrêterait pas en si bon chemin et pourrait dévoiler, dans les prochains mois, une nouvelle gamme de tablettes premium, les Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus et S8 Ultra.

À l’instar des Galaxy S21 et S22, Samsung reprendrait donc la nomenclature avec des dénominations Plus et Ultra pour ses prochaines tablettes. Le site allemand WinFuture a ainsi eu accès à plusieurs informations à propos de ces futures ardoises qui pourraient être dévoilées en même temps que les Galaxy S22.

Un large écran de 14,6 pouces

Comme son nom l’indique, le modèle le plus haut de gamme de cette nouvelle lignée serait la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Celle-ci profiterait d’un écran particulièrement large avec une diagonale de 14,6 pouces affichant 2960 x 1848 pixels. L’affichage serait basé sur la technologie Amoled et profiterait d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une luminosité maximale de 420 cd/m². L’écran serait par ailleurs protégé par un revêtement Gorilla Glass 5. L’écran de la tablette serait également découpé par une encoche afin d’y intégrer la caméra nécessaire pour les appels vidéos et les selfies.

La Galaxy Tab S8 Ultra serait par ailleurs dotée de la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, associé à 128 ou 512 Go de stockage et 16 Go de RAM LPDDR5. Deux caméras seraient positionnées en façade, toutes deux avec une définition de 12 mégapixels. Il devrait s’agir d’un appareil grand-angle pour l’un et ultra grand-angle pour le second. On y retrouverait également une batterie de 11 200 mAh.

Des modèles Tab S8 et Tab S8 Plus plus classiques

De son côté, la Galaxy Tab S8 adopterait des dimensions plus raisonnables avec une diagonale de 11 pouces avec une dalle LCD TFT, une définition de 2560 x 1600 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Elle reprendrait la même puce Snapdragon 8 Gen 1 mais avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Logiquement, qui dit plus petit gabarit dit également plus petite batterie, et ce serait cette fois un accumulateur de 8000 mAh qui serait de la partie.

La Samsung Galaxy Tab S8 // Source : WinFuture La Samsung Galaxy Tab S8 Plus // Source : WinFuture

Enfin, la Galaxy Tab S8 Plus ferait la jointure entre les deux modèles, avec un écran de 12,7 pouces avec une dalle Amoled et une définition de 2800 x 1752 pixels, toujours en 120 Hz. Pour la puce, on retrouverait le même SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Un seul module photo serait embarqué en façade, avec une définition de 12 mégapixels, tandis que la batterie proposerait une capacité cette fois de 10 090 mAh.

Il faudra encore patienter quelques semaines avant d’en savoir plus sur les nouvelles tablettes de Samsung. Les Galaxy Tab S8 pourraient être présentées dès le 8 février prochain, à l’occasion de la conférence Galaxy Unpacked devant officialiser la nouvelle gamme Galaxy S22. C’est à ce moment que Samsung devrait annoncer les prix et disponibilité de ses différentes tablettes.

