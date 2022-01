La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra est déjà sur Amazon France à un prix colossal

Amazon France a d'ores et déjà mis en ligne la fiche produit de la Galaxy Tab S8 Ultra. On y apprend notamment la date de disponibilité ainsi que le prix de cette tablette gargantuesque.

Depuis quelques semaines, les rumeurs enflent autour de la prochaine gamme de tablettes Galaxy Tab de Samsung. On a déjà pu apercevoir certains modèles dans les colonnes du site allemand WinFuture avant que Samsung US ne dévoile, par mégarde, le design à encoche de la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Désormais, c’est au tour d’Amazon France de référencer la tablette haut de gamme.

Comme l’a repéré le leaker indien Ishan Agarwal, la filiale française du site de e-commerce a d’ores et déjà mis en ligne la page produit (lien archivé) de la future tablette résolument premium de Samsung. De quoi permettre d’en découvrir le design, mais aussi et surtout les caractéristiques, le prix et la disponibilité.

Amazon has revealed Samsung's Galaxy Tab S8 Ultra… A gigantic 14.6" Display with a ‼️ Notch 🤯. And yep, with this size, comes the 728g of weight! Though, very thin at just 5mm. Link to the listing: https://t.co/YKc7oenR9Nhttps://t.co/PDkFkk3bN7 — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 20, 2022

La page d’Amazon France vient ainsi nous éclairer sur l’écran impressionnant de la tablette. Elle devrait en effet profiter d’une dalle de 14,6 pouces de diagonale avec une définition de 2960 pixels par 1848. La tablette serait par ailleurs équipée d’Android 12 — et donc probablement de l’interface One UI 4 — avec un poids conséquent de 728 grammes et des dimensions de 326 x 209 x 5 mm. On y apprend également que la Galaxy Tab S8 Ultra sera dotée d’un SoC conçu par Qualcomm, probablement le Snapdragon 8 Gen 1, nouveau processeur haut de gamme de l’équipementier américain.

Le prix et la date de disponibilité révélés

Surtout, Amazon France nous apprend que la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sera disponible à compter du 25 février prochain. Une date qui semble corroborer les précédentes rumeurs pointant vers une annonce le 8 ou le 9 février, en même temps que les Samsung Galaxy S22. Le prix devrait néanmoins être à la hauteur des caractéristiques, puisque la tablette serait proposée au prix fort de 1308,10 euros en version 5G+Wi-Fi. Le modèle uniquement Wi-Fi serait quant à lui lancé à 1159,34 euros.

Par ailleurs, Samsung France a également mis en ligne les pages d’autres modèles avec notamment une Galaxy Tab S8+ proposée à 961 euros avec Wi-Fi uniquement

On ignore encore si le prix et la disponibilité seront bel et bien les mêmes que ceux prévus par Samsung. Néanmoins, il s’agit bel et bien de la page officielle de la tablette, vendue par Amazon France et non pas par un revendeur tiers. Tout porte donc à croire à une erreur de la part du site de e-commerce. Néanmoins, les e-marchands ont l’habitude d’intégrer les pages en amont, parfois avec des prix erronés qui sont ajustés par la suite, simplement dans le but de préparer les produits avant leur présentation officielle. On ignore donc si le prix tel qu’il est affiché sur Amazon sera bel et bien celui de la Galaxy Tab S8 Ultra à son lancement.

