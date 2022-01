Galaxy S22 : Samsung tease un smartphone ultra « notable » pour février

Samsung commence à évoquer le lancement de son prochain fleuron, le Samsung Galaxy S22.

C’est un secret de polichinelle : Samsung devrait présenter le Galaxy S22 dans les semaines à venir. La firme elle-même commence déjà à l’évoquer. TM Roh, le président de Samsung et responsable de la division mobile s’est ainsi fendu d’un édito sur le blog officiel de la marque.

Prendre note et fusionner des smartphones

Dans cet article, il revient sur la vision de Samsung et une partie de son histoire sur le marché du smartphone. Notamment lorsque la firme crée à deux reprises des catégories de produits : le smartphone à grand écran avec le Galaxy Note puis le smartphone pliable avec la gamme Fold. Pourtant en 2021, Samsung a fait l’impasse sur la gamme Galaxy Note et ça s’est vu. Dans l’article TM Roh explique « ne pas avoir oublié les expériences que vous aimez » concernant le stylet S Pen.

Tout cela sert à teaser le prochain smartphone haut de gamme de Samsung et sa conférence Galaxy Unpacked dédiée dont voici la bande-annonce.

On peut y voir deux smartphones fusionner pour n’en donner plus qu’un seul, façon Dragon Ball Z. Ne tournons pas autour du pot, ici Samsung tease tout simplement l’arrivée du stylet dans le Galaxy S22 pressenti pour le modèle Ultra. TM Roh se permet un jeu de mots, afin d’enfoncer le clou et indique que la prochaine génération de Galaxy S sera particulièrement « notable ». Vous l’avez ? Notable, note. Autre métaphore subtile, TM Roh nous prévient qu’il faut se tenir prêt pour l’expérience « Ultra » ultime. Toujours d’après le responsable, ce smartphone va « réécrire les lois de l’industrie une nouvelle fois », rien de moins.

Ce Galaxy Unpacked est prévu pour le mois de février, sans précision pour le moment.

