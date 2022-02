Galaxy S22 Ultra : une qualité photo insuffisante pour rentrer dans le top 10 de DxOMark

Le laboratoire français DxOMark a évalué les performances photo et vidéo du Samsung Galaxy S22 Ultra. Des performances qui ne lui permettent pas de figurer en tête du classement.

Alors que le Samsung Galaxy S22 Ultra sera disponible la semaine prochaine en France, le laboratoire français DxOMark a d’ores et déjà eu l’occasion de tester son module photo. De quoi permettre de comparer ses performances en photo et en vidéo à ce qui se fait de mieux sur le marché.

Dans l’ensemble des critères établis par DxOMark — exposition, colorimétrie, autofocus, bruit numérique, bokeh, etc. — c’est un score de 131 points qu’a atteint le nouveau fleuron de Samsung. Un résultat qui vient le placer à treizième place du classement du laboratoire français. Le classement reste ainsi dominé par le Huawei P50 Pro (144 points), suivi du Xiaomi Mi 11 Ultra (143 points), du Huawei Mate 40 Pro+ (139 points) et des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max (137 points). À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S21 Ultra de l’an dernier avait quant à lui obtenu 123 points. Le Samsung Galaxy S22 Ultra fait par ailleurs jeu égal avec trois autres smartphones, les Oppo Find X3 Pro, Vivo X70 Pro et Vivo X50 Pro+, également à 131 points.

Dans le détail, DxOMark a accordé le score de 134 à la partie photo, de 114 à la vidéo et de 86 au zoom, qui évalue aussi bien la polyvalence en longue focale qu’en ultra grand-angle. « Le Galaxy S22 Ultra est le meilleur appareil de Samsung qu’on a pu tester jusqu’à présent, mais il lui manque un peu de finitions pour le faire entrer dans notre top 10 », indique le laboratoire français.

Une qualité d’image en deçà de la concurrence

DxOMark salue notamment l’exposition et le respect de la colorimétrie par le capteur photo, la polyvalence du zoom ou la qualité des vidéos en basse lumière grâce aux excellentes stabilisation et autofocus. « Le Galaxy S22 Ultra est une vraie mise à jour par rapport à la génération précédente, maintenant les points forts du S21 Ultra et améliorant les points faibles comme la prise de vue de nuit, la basse lumière en la faible vitesse d’obturation », indique le site.

Néanmoins, d’après les observations de DxOMark, les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max restent loin devant pour la qualité de leurs clichés, et ce malgré l’absence de zoom aussi polyvalent. Il en va de même pour le Google Pixel 6 pour la qualité des photos prises avec le module grand-angle principal. Dans l’ensemble, le Galaxy S22 Ultra se situe un peu au-delà de la moyenne des smartphones premium les mieux évalués par DxOMark, mais peine toutefois à se démarquer.

