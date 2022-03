8K : les nouveaux TV Samsung Neo QLED sont là, avec des prix en baisse de 1000 €

Samsung s'apprête à commercialiser sa nouvelle gamme de téléviseurs Neo QLED 2022. Parmi tous les modèles, on retrouve trois références 8K particulièrement premium. Au programme, on retrouve un rétroéclairage Mini LED.

En 2021, Samsung avait fait sensation avec sa gamme de téléviseurs Neo QLED. Cette année, la firme coréenne peaufine sa recette avec une nouvelle série de TV pleine de promesses. Notamment du côté des modèles 8K, car ce sont ceux qui offrent les prestations les plus premium. Au programme : un rétroéclairage Mini LED encore meilleur, un design toujours aussi travaillé, et des fonctionnalités logicielles qui viennent peaufiner la qualité de l’image.

Pour le lancement de sa nouvelle gamme de TV Neo QLED, Samsung double son offre de remboursement sur ses appareils les plus haut de gamme. Concrètement, cela permet d’économiser jusqu’à 1 000 euros sur votre achat. Tous les détails en fin d’article.

Le Mini LED, qu’est-ce que ça apporte ?

Impossible de le manquer, le Mini LED est une technologie de rétroéclairage qui fait beaucoup parler d’elle depuis maintenant quelques années. Le Mini LED est en fait une évolution des dalles LCD, qui n’offre que des avantages face à un rétroéclairage traditionnel par LED.

Comme son nom l’indique, le rétroéclairage Mini LED fait appel à des LEDs bien plus petites qu’à l’accoutumée. Cela permet d’abord d’en placer un plus grand nombre dans le système de rétroéclairage, et donc d’en améliorer la précision. Concrètement, avec un téléviseur Mini LED, on obtient de meilleurs contrastes, des couleurs plus précises et un pic lumineux plus élevé. En bref, tout ce qui importe pour profiter d’une image d’une grande qualité.

Les nouveautés Neo QLED des téléviseurs 8K

Cette année, les téléviseurs Neo QLED font le plein de nouveautés logicielles et matérielles. Elles viennent parfaire l’expérience déjà très complète offerte par les modèles de 2021. Au menu des nouveautés, on retrouve :

Le Dolby Atmos en sortie de boîte

Les Neo QLED embarquent des haut-parleurs pointés vers le haut afin de restituer des canaux sonores verticaux. Vous pouvez ainsi profiter d’une large scène sonore sans investir dans une barre de son.

« Shape adaptive light »

Un terme alambiqué pour dire que le pilotage du rétroéclairage est encore plus précis qu’avant. En résulte une meilleure plage dynamique des images affichées, avec plus de détails dans les zones sombres et éclairées.

Un processeur encore plus intelligent

Le Quantum Processor 8K de Samsung gagne en puissance. Cette nouvelle itération exploite encore plus l’intelligence artificielle et le « deep learning ». L’intérêt ? Les nouveaux téléviseurs Samsung sont encore meilleurs pour analyser l’image en temps réel afin d’y appliquer automatiquement les réglages optimaux.

Découvrez les 3 nouveaux téléviseurs Neo QLED 8K de Samsung

Cette année, ce sont trois nouveaux téléviseurs 8K qui renforcent la gamme Neo QLED de Samsung. Les écrans de cette gamme se partagent un certain nombre de points communs, comme le rétroéclairage Mini LED ou la présence du boîtier Slim One Connect. Une solution astucieuse qui vous permet de déporter tous vos branchements vers un boîtier, lui-même connecté au téléviseur via un long câble. Une fonctionnalité qui ravit les accros au cable management.

Le Samsung QN700B à partir de 2199 euros après ODR

Voici le téléviseur 8K le plus abordable de la gamme Neo QLED. Attention, cela ne veut pas dire qu’il s’agit d’un modèle au rabais. C’est d’ailleurs ce que laisse présager son design « Infinity One » : les bordures sont extrêmement fines, tout autant que l’épaisseur du châssis mesurée à 1,69 cm. Le Samsung QN700B affiche toutefois certaines différences avec ses grands frères. Le pic lumineux atteint 2000 nits, tandis que les enceintes intégrées offrent une puissance de 60 watts. Enfin, le processeur Neural Quantum Processor Lite 8K est intégré au téléviseur pour traiter l’image en temps réel.

Le téléviseur Samsung Neo QLED 55QN700B 8K est disponible à partir de 2699 euros (en 55″) sur le site de Samsung. Grâce à l’offre de précommande, vous pouvez obtenir 500 euros de remboursement a posteriori.

Le Samsung QN800B à partir de 2999 euros après ODR

Si le Samsung QN800B affiche un design équivalent au QN700B, il dispose néanmoins de caractéristiques plus avancées. Parmi les plus notables, on note la présence d’un processeur plus performant : le Neo Quantum Processor 8K. Le traitement de l’image est ainsi plus avancé. On retrouve également un pic lumineux plus élevé en HDR. Samsung annonce qu’il peut s’élever à 2000 nits. De quoi profiter d’une fidélité sans faille. Le Samsung QN800B est aussi plus généreux sur la partie audio. Ses haut-parleurs délivrent un son sur 4.2.2 canaux, car oui, ils sont compatibles Dolby Atmos. La puissance totale s’élève à 70 watts.

Le téléviseur Samsung Neo QLED 65QN800B 8K (en 65″) est proposé à la vente à partir de 3999 euros. Ici, c’est un remboursement de 1000 euros (ODR doublée de 500 €) qui vous est proposé.

Le Samsung QN900B à partir de 4999 euros après ODR

C’est simple, le Samsung QN900B est ce qu’il se fait de mieux dans le domaine des téléviseurs Samsung. Modèle le plus haut de gamme oblige, il affiche un design encore plus premium avec son écran « Infinity ». Comprenez par là que les bordures sont si fines qu’elles sont presque imperceptibles lorsque vous êtes en face de l’écran. Au menu des améliorations sur ce modèle : l’image et le son. Le pic lumineux atteint cette fois les 4000 nits. Attendez-vous à être ébloui dans les scènes de films particulièrement lumineuses. La partie sonore s’enrichit également, avec des haut-parleurs qui couvrent 6.2.4 canaux. Cette fois, la puissance grimpe à 90 watts.

Le téléviseur Samsung Neo QLED 65QN900B 8K est affiché au prix de 5999 euros (en 65″) sur le site de Samsung. Là encore, une remise sous forme d’ODR de 1 000 euros est disponible.

Jusqu’à 1000 euros remboursés

Les nouveaux téléviseurs Samsung Neo QLED sont actuellement en précommande, et comme souvent, des offres promotionnelles très avantageuses accompagnent cette période. En effet, l’offre de remboursement en cours est doublée entre le 10 et le 23 mars.

Concrètement, Samsung double le montant du remboursement initial de 500 euros et vous permet donc d’économiser 1000 euros sur tous lese téléviseurs présentés. À l’exception du Samsung QN700B en version 55 pouces, qui profite de 500 euros d’ODR (250 € de remboursement doublé) et du même modèle en 65 pouces qui bénéficie de 600 euros d’ODR. Pour profiter de cette offre, il suffit d’effectuer votre demande de remboursement depuis cette page.

Et parce que Samsung est généreux, vous pouvez également obtenir une paire de Galaxy Buds Pro gratuitement pour l’achat d’un téléviseur Neo QLED de 2022. Pour cela, entrez le code NEOQLED2022 dans votre panier.