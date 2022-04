Fin de partie pour le Galaxy S9, Samsung n’y déploiera plus de mises à jour

Le Galaxy S9 / S9 Plus vient officiellement de sortir de la liste des appareils supportés par Samsung. L'appareil ne pourra plus compter sur le déploiement des mises à jour de sécurité Android... le poussant sur la voie de l'obsolescence logicielle.

Lancé en 2018, le Galaxy S9 (et S9 Plus) tire sa révérence logicielle. Après tout juste quatre ans de support, l’ancien flagship de Samsung ne sera plus mis à jour par son constructeur. C’est ce que rapporte aujourd’hui Android Authority, qui nous signale que Samsung a supprimé l’appareil de sa liste des terminaux éligibles aux derniers patchs de sécurité Android. Une suite logique pour le Galaxy S9 (et S9 Plus), qui avait déjà été rétrogradé au rang des produits limités aux mises à jour trimestrielles : la dernière étape avant la fin de support.

Pour faire court, la mise à jour de sécurité de mars, déployée il y a un peu moins d’un mois, est la dernière a s’être frayé un chemin jusqu’aux Galaxy S9 et S9 Plus.

Quatre ans de mises à jours… et ce n’était même pas prévu !

Très courte du point de vue d’un utilisateur iOS (les iPhone 6S, lancés en 2015, sont toujours éligibles aux dernières versions du système), cette durée de mise à jour est louable pour un smartphone Android. D’autant plus que le Galaxy S9 et S9 Plus ne devaient pas, à l’origine, être supportés pendant 4 ans par Samsung.

Comme le rappelle Android Authority, l’appareil ne figurait pas sur la liste des produits éligibles au nouveau programme de mises à jour étendues du géant coréen, contrairement à son remplaçant le Galaxy S10. Par la force des choses, le Galaxy S9 / S9 Plus a néanmoins bénéficié de mises à jour régulières pendant ces quatre ans, sans toutefois pouvoir profiter des dernières fonctionnalités d’Android : l’appareil est officiellement limité à Android 10.

Rappelons qu’il est possible de faire passer son Galaxy S9 / S9 Plus (voire même un Note 9) sous Android 12. Il faut par contre tricher un peu et débloquer l’appareil pour y flasher Noble ROM. Une solution intéressante qui permet aux plus débrouillards de prolonger la durée de vie de l’engin.

Notons en parallèle que Samsung a rétrogradé dans le même temps ses Galaxy S10 aux mises à jour de sécurité trimestrielles uniquement. Selon toute logique, les Galaxy S10, Galaxy S10+ et Galaxy S10e entrent donc dans leur dernière année de support.

