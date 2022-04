Malmenée, la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ploie, mais ne cède pas

Le Youtubeur JerryRigEverything a fait passer la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra au supplice de ses tests afin de savoir si elle ne recelait pas de faiblesses que l’on nous aurait cachées, notamment par rapport à sa relative finesse.

Certains Youtubeurs se donnent pour objectif d’évaluer les capacités d’un smartphone en vidéo, lui a décidé de le faire à sa façon. La chaîne YouTube JerryRigEverything met un point d’honneur à mesurer l’endurance de vos appareils en les torturant de bien des façons pour toujours mieux rendre compte de leur solidité et de leur endurance.

Un vrai tour de magie

C’est ici au tour de la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra de tomber entre ses mains. Dotée d’une surface d’écran massive de 14,6 pouces et d’une épaisseur de seulement 5,5 mm, peu de gens auraient parié sur sa survie au test habituel du pliage forcé réservé à chaque appareil filmé et qui atteste de la rigidité structurelle des équipements. Et force est de constater que la tablette se déforme, mais qu’elle résiste et ne craque pas.

Pour ce qui est de son écran AMOLED, le test indique également que l’écran prend en charge les rayures jusqu’au niveau 6 de l’échelle de dureté de Mohs. Pareil pour le lecteur d’empreintes placé sous l’écran qui continue à fonctionner lui aussi même après que sa surface a pris des rayures de niveau 7.

Des tests toujours très instructifs

Grâce à lui, nous avons pu également découvrir ce qui constituait l’intérieur des stylets S Pen. Et assez étonnement, le matériel semble être le même que celui des S Pen destinés au Galaxy S22 Ultra, simplement avec une grande pièce en plastique pour remplir la structure interne.

Il serait intéressant de demander à Samsung quel procédé a été utilisé pour arriver à ce résultat surtout quand on voit le ratio entre la taille de l’écran et la finesse de l’appareil. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur l’utilisation de cette tablette au quotidien, nous vous conseillons notre vidéo de prise en main, le test arrive lui aussi très bientôt.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.