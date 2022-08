Le Samsung Galaxy Z Fold 4 apparaît sur Amazon avant même son lancement

La version néerlandaise d'Amazon a mis en ligne la page du Galaxy Z Fold 4. De quoi permettre d'en découvrir un peu plus sur ses caractéristiques.

Alors que les prochains smartphones de Samsung ont déjà fait l’objet de nombreuses fuites, c’est désormais au tour d’Amazon de révéler plusieurs détails en avance à propos du Samsung Galaxy Z Fold 4.

La version néerlandaise du site a en effet publié, quelques jours avant son officialisation, la page produit du prochain smartphone pliant de Samsung. L’occasion de découvrir à nouveau le smartphone au système de pliure livresque dans de nouveaux visuels, mais également de permettre de découvrir certaines de ses caractéristiques techniques.

En effet, si la page mise en ligne par la version néerlandaise d’Amazon n’affiche pas le prix du smartphone et ne semble concerner que la version 512 Go de l’appareil, on peut quand même y découvrir certaines caractéristiques au sujet des deux écrans, intérieur et extérieur, ainsi que sur les dimensions du smartphone.

Un smartphone avec deux écrans 120 Hz

D’après les images marketing mises en avant par Amazon Pays-Bas, on aurait donc droit à deux écrans :

Affichage intérieur pliant de 7,6 pouces au ratio 21,6:18, Dynamic Amoled 2X, taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz

Affichage extérieur de 6,2 pouces au ratio 23,1:9, Dynamic Amoled 2X, taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz

Par ailleurs, le smartphone afficherait des dimensions, une fois replié de 155,1 x 67,1 x 15,8 mm. Déplié, la largeur passerait cependant à 130,1 mm, pour un poids total de 263 grammes.

Les autres visuels mis en ligne permettent de mettre en avant non seulement le gestion du multitâche, simplifié sur le grand format de l’écran — comme c’était déjà le cas sur le Samsung Galaxy Z Flip 3, — mais également l’utilisation du stylet S-Pen. Le Galaxy Z Flip 4 devrait en effet être compatible, mais nécessiterait une coque pour pouvoir le ranger en toute sécurité.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 devrait être présenté le mercredi 10 août. Le smartphone est attendu aux côté du Galaxy Z Flip 4, mais également des Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro ainsi que des écouteurs Galaxy Buds 2 Pro.

