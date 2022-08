Les premiers détails techniques des Samsung Galaxy Buds 2 Pro viennent de fuiter à quelques jours de leur annonce. Les grosses nouveautés seraient notamment logicielles avec une meilleur réduction de bruit active ou encore des effets de spatialisation.

Le 10 août, Samsung va dévoiler une flopée de nouveaux produits lors de son Unpacked et la star ne sera peut-être pas celui auquel on pense. Évidemment, les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 vont attirer les regards, mais à moins qu’un troisième smartphone pliable soit au programme, comme d’aucuns l’imaginent, il ne devrait s’agir que d’une simple évolution. Les plus grosses nouveautés pourraient donc être à voir du côté des accessoires, avec les Galaxy Watch 5 et 5 Pro et les Galaxy Buds 2 Pro.

Des écouteurs plus intelligents

C’est justement ces derniers qui font parler d’eux au travers d’une fuite orchestrée par le très sérieux WinFuture. L’occasion de découvrir certaines caractéristiques techniques de ces écouteurs Bluetooth très attendus.

En dehors de leur design retravaillé par rapport à la génération précédente, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro devraient également mettre en avant leurs capacités d’isolation du monde extérieur. WinFuture parle d’une « réduction de bruit active intelligente » capable de masquer « même le plus fort des bruits ambiants ». Les Galaxy Buds 2 s’en sortent déjà bien en la matière pour leur prix, mais restent encore loin des Sony WF-1000xM4 ou des AirPods Pro d’Apple. On espère donc que cette version « Pro » vienne équilibrer la balance.

Un son de qualité studio

La communication de Samsung miserait également sur un son de « qualité studio », un terme assez vague et difficile à concevoir sur des écouteurs Bluetooth, mais qui dénote tout de même d’une certaine volonté d’améliorer la qualité du son sur tout le spectre de fréquences. Une expérience surround serait également de la partie pour offrir un son virtualisé à 360°, ce qui n’est pas sans rappeler l’Audio Spatial d’Apple.

La gestion des micros serait également améliorée. La voix de l’utilisateur ou utilisatrice serait mieux isolée des bruits ambiants pour être davantage mise en valeur lors des appels. Par ailleurs, un mode conversation reconnaîtrait la voix de son ou sa propriétaire pour passer en mode transparence dès lors qu’une discussion est entamée, sans pour autant se déclencher en open space par exemple ou dans la rue. Si vous êtes du genre à chantonner en écoutant vos musiques en revanche, ce mode n’est pas pour vous.

8 heures d’autonomie

Parmi les autres caractéristiques techniques livrées par WinFuture, on peut citer les drivers de 10 mm, la certification IPx7 garantissant une protection à l’immersion raisonnable, ainsi qu’une autonomie de 8 heures. Il n’est pas dit cependant s’il s’agit d’une valeur avec réduction de bruit active ou non. Dans le premier cas, ce serait véritablement excellent, dans le second, un résultat tout à fait traditionnel, déjà rencontré sur les modèles précédents de la marque.

Cette autonomie devrait être amenée jusqu’à 29 heures avec le boitier de transport rechargeable en USB-C. La connectivité, elle, se ferait en Bluetooth 5.3.

La sortie européenne des Samsung Galaxy Buds 2 Pro est attendue le 26 août 2022 à 229 euros (prix pouvant varier selon les pays).

