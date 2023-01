Smart TV, barre de son, projecteur : Samsung est à l’honneur durant les soldes Boulanger

Vous rêvez d’un nouveau coin cinéma et scrutez depuis des mois les offres à la recherche de la bonne affaire ? Pour les soldes, Boulanger affiche de belles réductions sur les derniers TV, projecteurs et barres de son Samsung. C’est l’occasion de se faire plaisir sans se ruiner.

Année après année, Samsung se hisse parmi les meilleurs constructeurs dans l’univers du home cinéma. Téléviseurs, barres de son et même vidéoprojecteurs figurent dans le catalogue du constructeur coréen. Des produits haut de gamme que l’on retrouve à prix réduit à l’occasion des soldes d’hiver.

Boulanger propose jusqu’à 40 % de remise sur de nombreux produits de l’univers image et son de Samsung. Voici notre sélection des meilleures offres pour ces soldes d’hiver 2023 :

Le TV QD-OLED Samsung QE65S95B est à 1990 euros

Lancé en mai 2022, le TV QE65S95B est le tout premier TV de Samsung à embarquer la technologie QD-Display de la marque coréenne. Cette dernière vient corriger le principal défaut de l’OLED : la luminosité. Dès sa sortie, ce grand TV OLED 4K de 65 pouces a été salué pour sa belle luminosité dépassant le seuil des 1000 cd/m² et ses couleurs qualifiées de « pures et intenses » lors du test réalisé par Frandroid. De plus, il offre des angles de vision assez large, ce qui permet de bien voir l’écran même en étant placé sur le côté.

Les gamers ne sont pas en reste et peuvent profiter d’une bonne fluidité de l’image permise par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, la présence de 4 ports HDMI 2.1 et la prise en charge de la technologie FreeSync.

Côté son, l’immersion est de mise sur ce TV QE65S95B, qui embarque tout de même 6 haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, pour une puissance sonore totale de 60 W. Ce smart TV tournant sous l’interface Tizen est en plus compatible avec les assistants vocaux Google, Alexa et Bixby.

Durant les soldes, le TV OLED QE65S95B est affiché chez Boulanger à 1990 euros au lieu de 2790 euros. En prime, la livraison et la connexion à vos équipements sont offerts.

Le vidéoprojecteur The Freestyle est à 599 €

Clôturons cette sélection des meilleures offres Samsung des soldes d’hiver avec le vidéoprojecteur ultra-mobile The Freestyle. Compact, l’appareil ne mesure que 9,5 x 173 x 9.5 cm pour un poids plume de 830 grammes et s’avère donc facilement transportable.

The Freestyle ne requiert qu’un recul de 80 cm par rapport au mur pour afficher une image en Full HD sur une diagonale de 30 pouces. L’image peut même atteindre 100 pouces lorsque le vidéoprojecteur est placé à 2,7 mètres du support de diffusion. Petit plus : il peut s’incliner à 180 degrés pour projeter la vidéo au plafond par exemple. Dans tous les cas, les paramètres de l’image s’ajustent automatiquement. Une fois raccordé, il est donc immédiatement prêt à l’usage.

Le vidéoprojecteur nomade à courte focale The Freestyle de Samsung est très abordable durant les soldes. Jusqu’au 23 janvier seulement, il voit son prix chuter de 999 à 599 euros chez Boulanger.

La barre de son Samsung HW-S800B est à 449 euros

Également dévoilée en 2022, la barre de son Samsung HW-S800B se distingue par sa conception ultra-fine, puisqu’elle ne mesure que 3,8 cm de hauteur pour 3,99 cm de profondeur. Discrète, elle peut facilement être placée au pied de son TV sans encombrer tout le mobilier. En plus, elle se connecte au caisson de basses (inclus) sans-fil.

En dépit de sa taille réduite, la qualité audio est au rendez-vous. La Samsung HW-S800B embarque tout de même 10 haut-parleurs organisés en 3.1.2 canaux et elle s’avère compatible avec le Dolby Atmos, le DTS et le DTS:X, pour un son spatial et immersif.

Ceux qui possèdent un TV Samsung peuvent en plus synchroniser cette barre de son avec les haut-parleurs de leur TV grâce au Q-Symphony 2.0. Enfin, cet équipement est compatible Chromecast et AirPlay 2, pour diffuser sa musique sans-fil et en un clic.

Pendant les soldes, cette barre de son Samsung HW-S800B, aussi compacte que puissante, est disponible chez Boulanger à 449 euros au lieu de 649 euros.

Les TV The Frame de Samsung sont à prix réduit, avec leur cadre blanc offert

Vous êtes plutôt style Art déco ? Samsung a renouvelé en 2022 sa gamme de TV The Frame, des modèles particulièrement originaux. Une fois en veille, l’écran mat peut diffuser des photos ou encore des toiles de maître, qui ressemblent à s’y méprendre à des tableaux. Voilà une bonne façon de dissimuler son téléviseur dans son salon.

Au-delà de leur design surprenant, ces TV QLED embarquent l’essentiel d’un point de vue technique. Quelle que soit la taille de l’écran, ils profitent d’une définiton 4K, d’un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz, et supportent à la fois le HDR10+ et le HGL pour des images plus réalistes et des couleurs plus intenses. La partie audio a aussi été soignée puisque les TV The Frame supportent le son immersif Dolby Atmos. Enfin, ces TV connectés sont adaptés au gaming sur console grâce à leurs ports HDMI 2.1.

Durant les soldes, les TV The Frame profitent de belles remises. En plus, leur cadre blanc est offert.