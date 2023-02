Samsung Galaxy S23 : voici les meilleures coques et accessoires de Spigen pour le protéger parfaitement

Comme chaque année, c’est dans la foulée de l’annonce des nouveaux Galaxy S que Spigen a dévoilé sa ligne d’accessoires dédiée aux nouveaux Galaxy S23 de Samsung. Au programme : chargeurs, protections d’écrans et, bien évidemment, des coques spécialement designées pour l’occasion. Voici les meilleures coques de Spigen pour protéger votre Samsung Galaxy S23.

Lancé en 2008, Spigen est une marque connue et reconnue pour la fiabilité de ses produits. Spécialisée dans la création de protections et accessoires pour smartphones, elle a su se créer une place à part sur ce marché grâce à deux facteurs. En premier lieu, le soin porté à la conception de ses produits, qui bénéficient de nombreuses innovations techniques et d’un suivi impeccable. Ensuite, c’est sa réactivité qui impressionne. Spigen sort systématiquement ses accessoires au moment du lancement d’un nouveau smartphone, comme c’est le cas aujourd’hui pour les tout nouveaux Samsung Galaxy S23.

Cette réactivité ne doit rien au hasard. Spigen fait partie intégrante du SMAPP (Samsung Mobil Accessory Partnership Program). Un partenariat avec Samsung qui permet aux constructeurs comme Spigen d’accéder en amont aux nouveaux produits de la marque afin d’ajuster au mieux leurs créations. De quoi obtenir, dans le cas présent, des coques de protection tenant compte des spécificités de la gamme Samsung Galaxy S23 et offrant donc une protection accrue.

Spigen Ultra Hybride : la discrétion au service de l’efficacité

Si vous pensez qu’il est dommage de camoufler votre smartphone sous une coque épaisse et opaque, la coque Ultra Hybride de Spigen pourrait vous intéresser. Le fabricant a pensé ce produit spécifiquement pour laisser visible le design du Samsung Galaxy S23 sans pour autant rogner sur sa protection. Transparente, elle est réalisée avec un mélange de matériaux rigides et souples (PC et TPU), elle profite aussi de la technologie DuraClear qui évite le jaunissement de ses matériaux.

Côté protection, rien à redire, puisqu’elle dispose des fameux Air Cushion (une technologie développée par les ingénieurs de Spigen) à chacun de ses coins afin d’amortir les chocs en cas de chute. Elle dispose aussi de rebords relevés autour de l’écran pour le protéger des rayures. Comme toutes les coques proposées par Spigen, l’Ultra Hybride est parfaitement compatible avec la charge sans fil et Samsung Pay.

Spigen Liquid Air : la coque parfaite pour une prise en main assurée

Comme toutes les coques proposées par Spigen, la Liquid Air offre une protection parfaitement ajustée au Galaxy S23. Mieux, elle dispose d’un design léché et moderne qui s’accorde à merveille avec le Galaxy S23. La technologie Air Cushion, tout comme les rebords surélevés (y compris autour du bloc photo), viennent garantir l’intégrité de votre appareil en toute circonstance sans venir vous gêner ou dénaturer profondément la silhouette du smartphone.

Mieux, la coque Liquid Air, réalisée en TPU semi-flexible, s’avère légère et résistante. Mieux, Spigen l’a doté d’un dos mat recouvert d’un motif conçu spécialement pour son adhérence, de manière à offrir une prise en main solide, et ainsi éviter les chutes intempestives.

Spigen Tough Armor : une véritable armure pour votre Galaxy S23

Avec sa Tough Armor, Spigen propose sans doute sa protection la plus efficace pour le Galaxy S23. Légèrement plus imposante que les autres, elle bénéficie aussi de meilleurs résultats en cas de chutes ou de chocs. Comment ? Eh bien, grâce à sa méthode de construction qui repose sur une double couche de polyuréthane et de polycarbonate. L’écran et les lentilles photos bénéficient pour leur part d’une protection assurée par des rebords surélevés.

En sus de la technologie Air Cushion, elle peut compter sur une couche de mousse capable de résister aux chocs les plus extrêmes. Spigen a aussi doté sa Tough Armor d’un petit plus : une béquille qui lui permet de se tenir à la verticale ou à l’horizontale pour que vous puissiez profiter de votre smartphone sans les mains.

Spigen Optik Armor : la protection idéale pour éviter de rayer vos capteurs photo

La coque de protection Optik Armor est un peu à part du reste de la gamme dédiée au Samsung Galaxy S23. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elle propose une protection renforcée pour le bloc photo, qui vient s’ajouter aux protections habituelles proposées par Spigen.

Pour protéger davantage ce bloc photo, Spigen a conçu une coque équipée d’un véritable coffre-fort qui l’entoure complètement et vient le recouvrir. La coque Optik Armor dispose de la Snap Lens Protection Technology, une partie amovible qui vient entièrement couvrir le bloc photo lorsque vous ne l’utilisez pas. De quoi éviter les rayures, mais également l’accumulation de poussière.

Quels sont les autres produits proposés par Spigen ?

Au-delà des produits dédiés au Galaxy S23, l’offre de Spigen s’étend à tout l’écosystème Samsung. En furetant dans leur catalogue, il est ainsi possible de trouver des coques pour de nombreuses références proposées par le constructeur coréen. Que vous possédiez une Galaxy Watch, des Galaxy Buds ou une Galaxy Tab, vous pourrez compter sur des coques de protection spécialement conçues pour protéger convenablement votre appareil et accommoder leurs spécificités.

Ces protections reprennent dans les grandes lignes les caractéristiques de la coque Tough Armor pour smartphone (finesse, résistance, technologie Air Cushion) et les adaptent à chaque produit pour une protection maximale. La coque Tough Armor pour Galaxy Tab peut ainsi se plier pour servir de support à la tablette. Son équivalent pour la Galaxy Watch, de son côté, présente des rebords surélevés pour garantir la sécurité de l’écran de votre montre. Dernier produit disponible, un étui destiné aux Galaxy Buds afin de pouvoir les transporter sans risque de les abîmer, et par conséquent éviter qu’ils ne s’encrassent.

Protection d’écran ou chargeur sans fil : découvrez les autres accessoires dédiés au Samsung Galaxy S23

Si Spigen est avant tout connu pour ses coques de protection, son catalogue ne se limite pas à ce type de produits. Le constructeur propose toute une gamme d’accessoires à destination des Galaxy S23. Parmi eux, une sélection de protections d’écran qui viennent aider à protéger l’écran de votre nouveau smartphone :

Spigen Glas.tR EZ Fit : destinée aux Galaxy S23 et S23+, cette protection en verre trempé est idéale pour assurer l’intégrité de votre écran en cas de chute ou de choc. Très résistante avec sa dureté classée 9H, elle bénéficie aussi d’un revêtement oléophobe (qui n’aime pas les huiles ni les graisses) qui lui permet d’éviter les traces de doigts disgracieuses. Petit plus non négligeable, elle est livrée avec un guide qui permet de l’installer parfaitement sur votre téléphone.

est idéale pour assurer l’intégrité de votre écran en cas de chute ou de choc. Très résistante avec sa dureté classée 9H, elle bénéficie aussi d’un revêtement oléophobe (qui n’aime pas les huiles ni les graisses) qui lui permet d’éviter les traces de doigts disgracieuses. Petit plus non négligeable, elle est livrée avec un guide qui permet de l’installer parfaitement sur votre téléphone. Spigen NeoFlex : conçue pour le Galaxy S23 Ultra, cette protection d’écran se présente sous la forme d’un film souple qui vient parfaitement épouser la dalle du smartphone. Une protection bord à bord qui permet d’éviter la dégradation de votre écran et complète à merveille les différents modèles de coques Spigen. Pour ne rien gâcher, cette protection assure au capteur de clarté ainsi qu’au capteur d’empreinte digitale de fonctionner sans aucun souci.

Pour compléter la panoplie de votre Galaxy S23, Spigen vous propose aussi de découvrir son chargeur sans fil ArcField. Conçu spécialement pour les smartphones Samsung, il utilise le même module que le chargeur filaire officiel, l’ArcField Wireless Charger 15W est capable de charger votre téléphone 1,5 fois plus vite qu’un chargeur 15W classique. Pour ne rien gâcher, il dispose d’un design tout en sobriété pour s’intégrer en douceur dans votre environnement.