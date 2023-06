Galaxy S23 : téléchargez vite cette énorme mise à jour qui promet d’améliorer l’appareil photo

Samsung a déployé une nouvelle mise à jour pour les Galaxy S23. Elle pèse plus de 2 Go et promet d'améliorer en profondeur l'appareil photo du smartphone.

La mise à jour était attendue depuis le mois de mai, lorsqu’elle a été officiellement confirmée par un modérateur de Samsung. Désormais, le constructeur a lancé son déploiement sur les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra. La mise à jour pèse près de 2,2 Go et promet de grands changements.

Des changements pour l’appareil photo

Avec cette mise à jour, portant le firmware à la version S91xBXXU2AWF1, Samsung règle le problème d’autofocus qui pouvait gêner la prise de photo. L’algorithme de traitement des photos de nuit a également été modifié. Enfin, Samsung a ajouté une option zoom 2x quand on utilise le mode portrait.

First Galaxy S23 changes reported with new AWF1 large June update: ➡️ Subtle improvement in the haptics

➡️ One UI is SUPER smooth

➡️ 2x Portrait Mode

➡️ AF problem it was solved

➡️ Night mode processing is slightly different Thanks @MoisesElPro2 #Samsung #OneUI5 #GalaxyS23 — CID (@theonecid) June 16, 2023

La mise à jour corrigerait également les effets de halos que l’on pouvait observer autour des objets sur certaines photos, ainsi qu’une amélioration du traitement HDR. Les Galaxy S23 étaient déjà réputés pour leurs appareils photo et devraient donc gagner encore en performance avec cette mise à jour.

Pour le reste, on peut lire que le nouveau firmware offre une meilleure gestion des vibrations du smartphone ainsi que des animations plus fluides dans OneUI, l’interface de Samsung.

Avec autant de petites améliorations, il semble de ce fait que la mise à jour soit un incontournable pour votre smartphone si vous être l’heureux propriétaire d’un Galaxy S23 de Samsung.

