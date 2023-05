Samsung Galaxy S23 : cette petite mise à jour va booster le mode portrait

Samsung préparerait une mise à jour centrée sur les performances photo. Le mode portrait bénéficierait d'une nouvelle option tandis que le mode HDR corrigerait un défaut.

Un bon smartphone, c’est bien, un bon smartphone mis à jour régulièrement, c’est mieux. Après avoir corrigé des bugs sur les premières mises à jour, Samsung va améliorer la partie photo de ses derniers téléphones, apprend-on auprès d’Android Police.

Deux éléments vont être affinés. Le premier s’inspire du Google Pixel 7 Pro et son zoom numérique X2 en mode portrait, censé imiter un 50 mm et donc un rendu « naturel » du sujet. Jusqu’ici non proposé de base dans l’interface, l’option X2 va être ajouté sur le mode Portrait d’après un modérateur officiel de Samsung. Ce dernier répondait à la question d’un internaute sur le forum de la marque coréenne et a confirmé que cette nouveauté arrivera dans la prochaine mise à jour.

Comment pourrait évoluer le mode portrait par défaut ?

Par défaut, le Galaxy S23 propose d’utiliser le X3 pour ses portraits, censé proposer un flou d’arrière-plan naturel en plus de celui rajouté par le traitement. Les utilisateurs peuvent changer pour passer sur le capteur principal s’ils le souhaitent. Est-ce que Samsung proposera par défaut le X2 ? Nous serons prochainement fixés.

Autre nouveauté notable, ce coup-ci souligné par Ice Universe, leaker réputé et fiable : le Galaxy S23 Ultra pourrait voir son mode HDR corrigé très bientôt. En effet, le flagship de Samsung pouvait souffrir parfois d’un effet de vignettage, notamment sur les clichés de nuit. Selon Android Police, ce problème pourrait être adressé dans une mise à jour au cours du mois de mai.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).