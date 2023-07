Le Samsung Galaxy S24 Ultra corrigerait le seul défaut de son prédécesseur

Il se murmure que le Samsung Galaxy S24 Ultra pourrait être compatible avec une charge rapide à 65 W. Cela viendrait corriger le seul réel défaut que nous relevions à l'encontre de son prédécesseur.

C’est un bruit de couloir intéressant qui commence à poindre du côté des Samsung Galaxy S24. Ou plus précisément du Galaxy S24 Ultra. Le smartphone haut de gamme attendu pour début 2024 aurait droit à une amélioration de taille. Il serait en effet compatible avec une charge de 65 W. Une puissance jusqu’à alors jamais atteinte sur les téléphones Samsung.

Cette information est à prendre avec des pincettes pour le moment. Elle nous vient du leaker RGcloudS. Ce dernier n’a pas encore énormément de notoriété, mais il avait prédit avec justesse les prix américains des Galaxy S23 avant leur sortie.

Dans un tweet, il explique que le Samsung Galaxy S24 Ultra pourrait goûter enfin à la puissance d’un chargeur 65 W. Il souligne toutefois dans une autre publication qu’il ne confirme pas encore cette piste. Selon ses informations, cette intégration serait testée sur un prototype du futur smartphone.

Ne crions donc pas victoire trop vite, mais il y a des raisons d’espérer pouvoir recharger le Galaxy S24 Ultra plus rapidement que les modèles précédents plafonnés à 45 W, à l’instar du S23 Ultra.

Enfin une vraie charge rapide chez Samsung

La question de la charge rapide a toujours été un grand point de frustration chez Samsung. Certes, la marque sud-coréenne fait mieux en la matière que le grand rival Apple, mais nombre de concurrents dans l’écosystème Android ont franchi le palier des 65 W il y a fort longtemps.

Néanmoins, si le Samsung Galaxy S24 Ultra profite bel et bien d’une charge de 65 W, il viendrait corriger le seul réel défaut que nous retenions contre son prédécesseur — en plus du tarif très élevé. Il ne reste plus qu’à croiser les doigts pour que les améliorations de ce côté-là se fassent vraiment ressentir. Pour rappel, nous mettions un peu plus d’une heure pour une charge complète du Galaxy S23 Ultra avec un chargeur de 45 W. Peut-on espérer faire descendre ce délai à 40 minutes environ pour son successeur ?

Une nouvelle technologie de batterie

D’après RGcloudS, cette amélioration de la charge rapide sur le Galaxy S24 Ultra serait possible grâce à une nouvelle technique utilisée par Samsung dans la conception des batteries. Le constructeur s’inspirerait des voitures électriques en empilant les composants de la batterie pour améliorer la densité de cette dernière.

Difficile de dire à l’avance si cela permet d’optimiser l’autonomie du smartphone. En revanche, il semblerait qu’un agencement particulier de cet empilement sur le Galaxy S24 Ultra permettrait à Samsung d’appliquer un gel refroidissant pour mieux gérer la chauffe de la batterie et la stabilité de la charge 65 W.

Gageons qu’on en apprendra davantage à l’avenir et qu’on saura également à quelle sauce seront mangés les Galaxy S24 et S24 Plus.

