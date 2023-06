En photo, le Samsung Galaxy S24 Ultra aurait un petit plus sur son prédécesseur

Le Samsung Galaxy S24 Ultra pourrait conserver pour l'essentiel la configuration photo du Galaxy S23 Ultra. À ceci près que le téléobjectif se verrait affublé d'un petit plus.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est déjà, sans aucun doute, l’un des smartphones de l’année. Très polyvalent en photo, puissant comme un Galaxy ne l’a jamais été, agréable en main, doté d’un écran somptueux, une autonomie monstrueuse… n’en jetez plus. Dans ces conditions, pourquoi Samsung s’embêterait à changer une recette qui gagne avec le Galaxy S24 Ultra ?

Selon le leaker Ice Universe, généralement très fiable, ce serait exactement le projet. Dans un tweet, il cite une « source coréenne » sans la nommer qui affirme que la configuration photo ne changerait presque pas.

Légère amélioration du téléobjectif

Dans le détail, on retrouverait bien le capteur principal HP2 de 200 mégapixels, mais aussi les mêmes configurations pour l’ultra grand angle (12 Mpx, IMX 564) et le téléobjectif X3 (12 Mpx IMX 754). Précisons que le téléobjectif devrait être crop à 10 Mpx comme l’année précédente.

Le principal changement, mineur, il faut bien le dire, devrait se trouver au niveau du zoom périscope, à savoir le téléobjectif X10. Celui-ci passerait à un nouveau capteur, l’IMX 754+, là aussi doté d’une définition de 12 Mpx et croppé à 10 Mpx. Nous ignorons encore exactement ce qu’apporterait ce nouveau capteur, si tant est qu’il s’agisse vraiment d’une amélioration significative.

En dehors de ce petit plus, Samsung semble donc décié à jouer l’immobilisme. Comme le rappelle Phone Arena, la principale différence sur le prochain modèle se trouverait du côté de la puce. Samsung pourrait revenir en arrière et proposer à nouveau deux versions de son Galaxy S24 Ultra, l’une sous Snapdragon 8 Gen 3 pour l’Amérique du Nord et la Chine et l’autre sous Exynos 2400 pour le reste du monde. Si cela venait à se vérifier, au vu des performances et de la stabilité offertes par le Galaxy S23 Ultra, il pourrait s’agir d’une vraie déception.

En ajoutant à cela la perspective d’un quasi-statu quo en photo, l’idée d’un Samsung qui s’endormirait sur ses lauriers commence à poindre. On peut noter que les améliorations offertes par Apple, Google ou Xiaomi sur leurs derniers flagships paraissent plus significatives. Mais comme nous le disions plus haut, si l’immobilisme fait les affaires de Samsung, pourquoi prendre le risque de changer ?

