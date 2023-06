Galaxy S24 : cet élément crédible remet plus qu’en cause une rumeur bancale

SamMobile et GalaxyClub s’accordent à dire que le Galaxy S24 devrait bel et bien avoir droit à une version Plus. Plus tôt dans l’année, le média The Elec s’était risqué à affirmer le contraire.

Les Samsung Galaxy S24 devraient logiquement être officialisés en février 2024. C’est en effet le mois habituel auquel le groupe coréen présente ses nouveaux flagship au monde entier. Il s’avère qu’une première rumeur circulait à leur sujet… dès janvier 2023, alors même que les S23 n’étaient pas encore sortis.

Un nom de code retrouvé

Ladite rumeur avait été lancée par le média The Elec, selon lequel la fournée Galaxy S24 pourrait être orpheline de toute version « Plus » – celle qui se positionne entre le modèle Vanille et Ultra. Rapidement, plusieurs acteurs du milieu ont démenti cette information, à l’image de Roland Quandt.

En cette fin juin 2023, SamMobile et GalaxyClub vont encore plus loin : ils affirment conjointement détenir une nouvelle information importante. À savoir le nom de code du Galaxy S24, Muse. Selon eux, le Galaxy S24 Ultra porterait le nom de « Muse 3 », ce qui inclurait logiquement l’existence d’un « Muse 1 » et « Muse 2 ».

Un sujet déjà clôturé ?

Dans ce cas-là, « Muse 1 » pourrait tout bonnement correspondre au Galaxy S24, lorsque « Muse 2 » représenterait le Galaxy S24 Plus. Cela rejoindrait ainsi l’idée selon laquelle The Elec avait tout faux. À l’époque, Roland Quandt, considéré comme un leaker sérieux dans le domaine, était monté au créneau face aux allégations de The Elec.

De nouvelles fuites devraient pointer le bout de leur nez dans les prochains mois : à n’en pas douter, le sujet du nombre de versions devrait rapidement être clôturé, si ce n’est déjà le cas.

