Samsung fête les 20 ans d’un célèbre téléphone à clapet avec un Galaxy Z Flip 5 Retro

Pour célébrer les 20 ans du téléphone à clapet SGH-E700, Samsung sort un Galaxy Z Flip 5 Retro en édition très limitée en France.

Comme ses prédécesseurs, le Galaxy Z Flip 5 est un smartphone pliant qui reprend le concept de téléphone à clapet. Or, Samsung n’a évidemment pas attendu la gamme Flip et les écrans pliables pour faire ce genre d’appareils.

Il y a bien des années, les téléphones à clapet étaient monnaie courante et on trouvait notamment le très célèbre Samsung SGH-E700. Pour rendre hommage à ce modèle pionnier qui occupe une place particulière dans le cœur de la marque (et sans doute de certaines personnes), Samsung dévoile le Galaxy Z Flip 5 Retro.

Il s’agit d’une édition limitée pour fêter l’anniversaire du SGH-E700.

Le Galaxy Z Flip 5 Retro s’inspire du SGH-E700, un téléphone à clapet qui a marqué son temps par son design et ses performances exceptionnelles. Dévoilé en 2003, il y a exactement 20 ans, ce téléphone révolutionnaire était le premier modèle de Samsung à intégrer une antenne cachée. Cette innovation et la grande popularité du téléphone ont joué un rôle stratégique dans le développement des positions de Samsung dans le secteur de la téléphonie mobile.

Concrètement, ce Galaxy Z Flip 5 Retro se distingue en reprenant les codes couleurs du SGH-E700 avec une combinaison de bleu indigo et d’argent. En outre, côté logiciel, l’expérience a été revisitée pour rappeler celle du vieux téléphone à clapet. Samsung parle d’une « réinterprétation de l’interface des années 2000 avec un thème dédié pour une expérience résolument vintage ».

Ce n’est pas tout, le Galaxy Z Flip 5 Retro est livré dans un coffret exclusif contenant plusieurs goodies comme « trois cartes interchangeables avec les logos des différentes époques de l’histoire de Samsung ». Comptez aussi sur une coque qui active un fond d’écran dynamique et une carte collector avec un numéro de série unique pour que le produit prenne de la valeur en tant qu’objet de collection avec le temps. C’est du moins ce qu’explique le constructeur.

Les caractéristiques du Samsung SGH SGH-E700

Pour rappel, en 2003, le SGH-E700 embarquait deux écrans : la dalle principale à l’intérieur offrait une définition de 128 x 160 pixels contre 96 x 64 pixels pour celle en façade. Pour les dimensions, le téléphone affichait 90 x 45 x 23 mm pour un poids de 86 grammes.

Le SGH-E700 pouvait compter sur une batterie amovible de 800 mAh et sur un appareil photo culminant à 0,3 Mpx. Une autre époque qui sentait bon les claviers physiques où il fallait appuyer quatre fois sur la touche 7 pour écrire la lettre S.

Galaxy Z Flip 5 Retro en France : édition très limitée

La France fait partie des quelques pays où il est possible d’acheter le Galaxy Z Flip 5 Retro. Rendez-vous à partir du 2 novembre sur le site de Samsung pour essayer de mettre la main sur un des 50 modèles disponibles dans l’Hexagone.

Les autres pays concernés sont la Corée du Sud, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Australie.



