Ces photos époustouflantes de l’espace ont été prises avec un smartphone

Samsung a trouvé une façon spectaculaire de montrer les capacités photographiques de son nouveau smartphone, le Galaxy S24 Ultra. En attachant l'appareil à des ballons stratosphériques et en le lançant dans les airs, l'entreprise sud-coréenne a pu capturer des images époustouflantes de la Terre vue du ciel.

Difficile de faire une campagne publicitaire qui va créer des rebonds dans les médias. Mais Samsung fait le buzz avec sa nouvelle gamme de smartphones, les Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra. Comment ?

Pour montrer les capacités photographiques de son nouveau fleuron, l’entreprise sud-coréenne a eu l’idée d’attacher un S24 Ultra à d’énormes ballons stratosphériques pour prendre des photos de la Terre vue du ciel.

Des clichés époustouflants de la Terre vue d’en haut

Il est important de noter que, même si les images donnent l’impression que les téléphones étaient dans l’espace, ils se trouvaient en réalité dans la stratosphère. Cette couche de l’atmosphère terrestre, qui s’étend de 12 à 50 kilomètres d’altitude, offre néanmoins une vue imprenable sur notre planète.

Samsung n’est pas la première entreprise à avoir recours à cette méthode pour promouvoir ses produits. D’autres marques ont déjà attaché leurs appareils à des ballons stratosphériques pour en faire la publicité. Cependant, cela ne diminue en rien la qualité des images capturées par le Galaxy S24 Ultra.

Source : Samsung Source : Samsung Source : Samsung Source : Samsung Source : Samsung Source : Samsung

Pour réaliser cette prouesse, les Galaxy S24 Ultra ont été programmés pour prendre des photos à intervalles réguliers avec trois de leurs objectifs : grand angle, ultra-grand angle et zoom 5x. L’équipe a ainsi pu réaliser plus de 150 captures entre le 25 et le 31 janvier 2024. Chacun des téléphones a ensuite été récupéré en suivant sa position GPS.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy S24 Ultra au meilleur prix ?

Galaxy S24 Ultra Faites des économies : louez le Galaxy S24 Ultra chez Next Mobiles À partir de 64,99 €/mois