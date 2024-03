Galaxy S24 Ultra : grosse mise à jour photo à prévoir en avril

Samsung prévoit une mise à jour majeure de l’appareil photo du Galaxy S24 Ultra. Celle-ci devrait intervenir en avril.

Samsung continuerait à améliorer son smartphone le plus haut de gamme avec une mise à jour conséquente qui devrait nous parvenir en avril. L’information provient du souvent bien informé Ice Universe, via son compte X.

Lancé en janvier 2024, le Galaxy S24 Ultra a déjà subi une mise à jour majeure en février. Celle-ci concernait principalement sa partie photo et venait plutôt en corriger des aspects plutôt que l’améliorer avec de nouvelles fonctions. On parle ici de performances du zoom, d’un effet bokeh imparfait ou encore de prises de vue nocturnes trop bruitées.

En mars, la mise à jour apportée au Galaxy S24 Ultra est mineure et vient corriger quelques bugs. Ce mois-ci, Samsung s’est plutôt concentré sur l’apport de ses fonctions d’intelligence artificielle (Galaxy AI) aux précédentes générations de Galaxy via l’élargissement du déploiement de sa mise à jour One UI 6.1.

Une amélioration des photos zoomées

Mais en avril, le Galaxy S24 Ultra serait de nouveau à l’honneur avec une amélioration de son appareil photo, portant notamment sur « la balance des blancs et la qualité de ses photos au téléobjectif », dixit Ice Universe.

Malgré les corrections de la mise à jour de février, le Galaxy S24 Ultra soufre encore de quelques maux. Dépourvu du zoom optique x10 du Galaxy S23 Ultra, il doit batailler avec un format numérique hybride qui associe au travail le zoom optique x5. Le résultat peut tout aussi bien être bon que discutable. Un travail effectué sur cette partie fait sens. Même son de cloche pour son rendu trop sombre sur certaines scènes ou la teinte trop chaude que l’on peut observer sur certains clichés.

On en arrive tout de même à des points de détail qui n’entachent en rien les performances photo du Galaxy S24 Ultra qui fait partie des meilleurs photophones de 2024.