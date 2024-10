Samsung perd du terrain dans la course à l’IA et commence à licencier

Samsung Electronics, la branche industrielle du groupe coréen, va procéder au licenciement de milliers de personnes en raison de difficultés qu’elle éprouve sur le marché de l’intelligence artificielle.

Une enseigne Samsung à Milan // Source : Babak Habibi sur Unsplash

L’entreprise coréenne Samsung semble en perte de vitesse dans le secteur de la production de puces destinées à l’intelligence artificielle. Elle procède à des licenciements qui pourraient concerner jusqu’à 10 % de ses effectifs internationaux.

Un licenciement international

On apprend, via Bloomberg, que Samsung Electronics Co. va procéder à de multiples licenciements à travers l’Asie du Sud-Est, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces secteurs pourraient se voir amputer de près de 10 % de leurs effectifs. En cause, une perte de vitesse sur le marché des puces électroniques à destination de l’intelligence artificielle. L’action de Samsung aurait chuté de plus de 20 % cette année, selon Bloomberg.

« Certaines filiales étrangères procèdent à des ajustements de routine de leurs effectifs pour améliorer leur efficacité opérationnelle », a déclaré un porte-parole de Samsung. Une efficacité opérationnelle non chiffrée et dont on ne connait pour le moment pas toutes les limites.

On sait simplement que l’entreprise n’a pour le moment pas prévu de supprimer d’emploi sur son marché national.

Un marché ultra-compétitif

Samsung doit faire face à de nombreux concurrents sur le marché de la construction et ses potentiels rivaux SK hynix et TSMC. Entre les progrès liés à la gravure et les coûts de productions qui deviennent de plus en plus importants face à une demande qui n’a de cesse de grandir, Samsung semble avoir du mal à trouver sa place. Jun Young-hyun, nouvellement directeur, parais vouloir changer sa « culture d’entreprise » pour éviter de se retrouver piéger dans un « cercle vicieux » sans préciser les modalités de ce changement.

Le secteur de l’intelligence artificielle n’épargne personne, on apprenait en août dernier, qu’Intel accusait également un retard dans le secteur de l’IA et se voyait contraint de licencier plus de 19 000 personnes. Les coupes continuent à l’international.