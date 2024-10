Des fonds d’écrans vraiment personnels et des tableaux exclusifs du MoMa pour les TV Samsung The Frame

Les smart TV de Samsung s’apprêtent à offrir une nouvelle fonctionnalité d’intelligence artificielle générative pour ses écrans de veille. Parallèlement, la marque annonce l’arrivée d’une collection de 27 œuvres exclusives de la collection du Museum of Modern Art’s de New-York pour ses TV The Frame.

Trafalgar Square 1939-43 de Piet Mondrian affiché sur The Frame de Samsung // Source : Samsung

Lorsque le téléviseur ne diffuse pas des contenus vidéo, il est possible de basculer en mode « écran de veille » pour afficher des fonds d’écran. Ceux-ci sont issus d’une base d’images fournie directement par la marque. Il est aussi possible d’afficher ses propres photos.

C’est le cas sur tous les systèmes d’exploitation des téléviseurs, de Tizen chez Samsung, à Fire TV ou MyHomeScreen de Panasonic en passant par webOS de LG, Google TV et Vidaa de Hisense. Chez Samsung, en particulier, il sera bientôt possible d’accéder à un système de création automatique de fonds d’écran sur ses modèles 2024.

Une technologie d’IA au service de la personnalisation

Cette nouvelle fonction, baptisée « Generative Wallpaper », permet aux utilisateurs de générer des images en qualité 4K adaptées à leur envie du moment. Merci à l’intégration de l’intelligence artificielle de Samsung.

Le système s’active via le mode Ambient. Plusieurs thèmes sont alors proposés et le système génère automatiquement des images qui peuvent ensuite défiler à l’écran.

Source : Samsung

Cette fonctionnalité sera disponible au cours de ce mois sur quelques marchés pour le moment, dont la Corée du Sud, l’Amérique du Nord et l’Europe avant un élargissement au monde entier prévu, semble-t-il en 2025. Nous ne savons pas si elle sera disponible sur les modèles de TV 2023, comme c’est le cas pour la nouvelle version de Tizen 8.0 disponible sur les TV 2024 et en cours de déploiement sur les téléviseurs de l’année dernière.

Source : Samsung

Des œuvres du MoMa affichées dans votre salon sur les TV The Frame

Parallèlement, Samsung annonce l’arrivée sur la plateforme Art Store disponible sur tous les modèles de TV The Frame de la marque, de 27 œuvres de la collection du MoMa de New-York. Elles viennent s’ajouter aux 2500 contenus déjà disponibles. Les utilisateurs peuvent donc accéder à des tableaux exceptionnels tels que « La nuit étoilée » de Vincent Van Gogh, « L’étoile du soir III » de Georgia O’Keeffe, « Fulang Chang and I » de Frida Kahlo, « Le rêve » d’Henri Rousseau ou encore « Trafalgar Square » de Piet Mondrian.

La nuit étoilée 1889 de Vincent Van Gogh affichée sur le TV The Frame de Samsung // Source : Samsung

Cette collection regroupe des tableaux de différents styles et de plusieurs époques. Cette intégration dans l’Art Store fait suite à la collection d’œuvres impressionnistes issues du Musée d’Orsay de Paris et permet de se différencier encore un peu plus de la concurrence représentée par Hisense et TCL qui ont récemment annoncé leur entrée sur ce segment de marché dont Samsung n’entend pas perdre le leadership.

Pour aller plus loin

Samsung : « ne nous trompons pas, le NXTFrame de TCL, c’est une copie qui vient de Chine »