Samsung toujours leader sur le marché mondial des smartphones, mais que fait Apple ?

Le géant sud-coréen Samsung conserve sa première place sur le marché mondial des smartphones au troisième trimestre 2024, malgré une réduction significative de son avance sur Apple.

Les derniers chiffres concernant les expéditions de smartphones dans le monde sont tombés. Ils sont à la faveur de la marque sud-coréenne qui maintenant son leadership sur ce marché très contesté qu’est celui des smartphones.

En effet, selon les dernières données de Canalys, Samsung a expédié 57,5 millions d’appareils, représentant 19% de parts de marché.

Source : Canalys

De son côté, la firme de Cupertino a réalisé une performance remarquable avec 54,5 millions d’iPhone livrés, soit une croissance de 9% par rapport à l’année précédente. Cette progression lui permet d’atteindre 18% de parts de marché, réduisant l’écart avec Samsung à seulement 3 millions d’unités, contre 8,6 millions l’année dernière.

Cette amélioration s’explique notamment par l’optimisation de sa chaîne d’approvisionnement et sa production diversifiée en Inde, notamment avec les iPhone 13 et iPhone 15. Cela a permis à Apple de reconquérir des parts de marché sur le segment du milieu de gamme.

Les constructeurs chinois en progression

La marque Xiaomi maintient sa troisième position avec 42,8 millions d’unités livrées et 14% de parts de marché. Plus bas dans le classement, Oppo et Vivo affichent des résultats encourageants. Oppo a expédié 28,6 millions d’appareils, tandis que Vivo enregistre la plus forte progression du top 5 avec une hausse de 24% de ses livraisons, atteignant 27,2 millions d’unités.

Bonne nouvelle. Le marché mondial des smartphones montre des signes de reprise avec 309,9 millions d’unités expédiées au troisième trimestre 2024, soit une augmentation de 5% par rapport à la même période en 2023. Malgré les tensions géopolitiques, des défis technologiques importants, peut-être aussi un manque de renouvellement et de réelle innovation, sauf concernant les smartphones pliants qui n’arrivent pas encore à trouver leur public, cette croissance reste à être consolidée lors du dernier trimestre 2024.

Selon l’analyste Xuan Chiew de Canalys, pour cette période, voire même pour le début de l’année 2025, la firme de Cupertino pourrait être ralentie par l’adoption (ou pas) de sa solution Apple Intelligence. Rappelons qu’Apple Intelligence sera disponible en France à partir du mois d’avril 2025.