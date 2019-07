Depuis quelques jours, la Samsung Galaxy Tab S6 se montre avec un double capteur photo et son nouveau S Pen. Elle ne devrait plus tarder à arriver, car elle vient de passer la certification de la Wi-Fi alliance, un passage qui arrive souvent quelques semaines avant la sortie d’un produit.

Les Galaxy Tab sont parmi les rares tablettes arrivant parfois à faire de l’ombre aux iPad, cadors du marché. Samsung a réussi à s’imposer comme la deuxième marque sur ce secteur et la première sur les ardoises sous Android.

La firme coréenne continue donc d’étoffer sa gamme et sa nouvelle tablette flagship, la Galaxy Tab S6, se rapproche d’une sortie imminente avec un passage chez la Wi-Fi Alliance pour récupérer la certification Wi-Fi.

Une arrivée imminente

Sous le nom de produit SM-T865, on apprend que la tablette sera compatible avec les fréquences Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, un classique pour un produit haut de gamme. Ce qui nous intéresse le plus c’est ce que signifie son passage chez la Wi-Fi Alliance.

Il y a deux jours, des photos et une vidéo de cette tablette apparaissaient sur le web. Elle vient tout juste de passer la certification Wi-Fi, tout pointe donc vers une arrivée imminente de cette Galaxy Tab S6 dans les mois voire les semaines qui suivent.

On peut imaginer que cette Tab S6 fera son apparition officielle en août, le 7 du mois plus précisément, en même temps que l’officialisation du Galaxy Note 10. Mais cela ferait de l’ombre à la tablette et il se peut que la firme coréenne attende donc l’IFA de Berlin en septembre pour la dévoiler au grand public.