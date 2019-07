La Samsung Galaxy Tab S6 se montre dans une série d’images. La tablette haut de gamme en préparation aurait notamment droit à un double capteur photo.

On ne s’y attendait pas vraiment à cette Samsung Galaxy Tab S6. Et pourtant, voilà que la tablette supposément en préparation se montre dans des photos dévoilées par la chaîne YouTube SamMobile TV.

Premièrement, on notera donc qu’une Galaxy Tab S5 ne semble pas prévue malgré l’existence de la Galaxy Tab S5e et certaines informations laissant entendre une sortie au troisième trimestre. Ensuite, plusieurs informations sont livrées dans la vidéo ci-dessous.

Voici ainsi quelques éléments de la fiche technique attendue pour la tablette haut de gamme :

écran de 10,5 pouces

Snapdragon 855

6 Go de RAM

128 ou 256 Go de stockage interne

Android 9.0 Pie

Il est intéressant que la dernière puce haut de gamme de Qualcomm soit ici retenue alors que la Galaxy Tab S4 avait fait le choix du S835 au lieu du S845, le plus puissant en son temps. Deux déclinaisons sont par ailleurs évoquées : un modèle Wi-Fi et un autre Wi-Fi+4G.

Double capteur photo et stylet S Pen

Au-delà de cela, il faut aussi souligner le fait que la Samsung Galaxy Tab S6 devrait embarquer deux capteurs photo à l’arrière, ce qui serait une première pour les tablettes de la marque. On ne connait toutefois pas encore les spécificités du module photo.

La future ardoise réserverait aussi des surprises du côté de son stylet. Elle aurait en effet droit à un S Pen connecté via Bluetooth comme on peut en trouver sur le Galaxy Note 9 — et donc avec toutes les fonctionnalités pratiques qui vont avec — et le dos de la Galaxy Tab S6 offrirait un léger renfoncement pour ranger l’accessoire et le recharger sans fil.

Quelle date ?

La tablette pourrait éventuellement être dévoilée le 7 août prochain en même temps que le Galaxy Note 10, mais on peut également penser que Samsung attende le salon de l’IFA à Berlin, début septembre, pour lever le voile sur ce produit. En attendant, la marque a officialisé tout fraîchement sa nouvelle Galaxy Tab A 8.0 (2019).