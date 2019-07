Alors que la moitié de l’année s’est déjà écoulée, il reste encore de la matière dans l’attirail de Samsung pour 2019. Selon les informations obtenues par le site Cashkaro, le constructeur coréen s’apprêterait à lancer de nouvelles tablettes, une nouvelle montre et même une tablette sous Windows.

C’est l’ensemble du calendrier des nouveautés de Samsung qui a été dévoilé ce lundi par le site indien Cashkaro. Grâce à une « source hautement placée dans l’industrie mobile », le site de cashback — qui a régulièrement travaillé avec le leaker Onleaks — a ainsi dévoilé le calendrier du constructeur coréen en matière d’accessoires connectés et de tablettes.

Ce sont deux tableaux qui ont été mis en ligne par Cashkaro. Chacun permet ainsi de découvrir les différents segments de gamme du constructeur en 2018 et en 2019, avec les produits qui remplaceront ceux de l’année précédente et ceux qui restent présents en rayon. Surtout, les tableaux permettent de découvrir les trimestres de lancement des différents appareils. Si certaines nouveautés n’en sont désormais plus, comme la Galaxy Tab S5e, la Galaxy Tab A 8 ou les bracelets Galaxy Fit et Fit e, d’autres sont encore attendus.

En matière de tablettes, Samsung prévoirait ainsi de lancer une nouvelle tablette Galaxy Book3 sous Windows au troisième trimestre. A la même période, le constructeur coréen lancerait également une Galaxy Tab S5 haut de gamme sous Android. Enfin, pour le segment B2B, Samsung aurait également dans ses tuyaux une tablette Galaxy Tab Active 3 de 10 pouces attendue pour septembre.

Concernant les accessoires connectés, les informations de Cashkaro pointent vers une nouvelle Galaxy Watch 2 disponible au troisième trimestre avec deux formats : 40 et 44 mm. Des données qui vont néanmoins à l’encontre de celles obtenues par Sam Mobile selon lesquelles Samsung aurait plutôt dans ses tuyaux une seconde version de la Galaxy Watch Active.

On devrait avoir davantage d’informations sur ces produits durant l’été. Samsung a prévu de dévoiler son nouveau Galaxy Note 10 le 7 août prochain. Il se peut également que certains appareils soient officialisés lors de l’IFA de Berlin qui aura lieu au début du mois de septembre.