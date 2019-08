Le Galaxy Book S de Samsung est le premier PC du marché à utiliser le nouveau Snapdragon 8CX de Qualcomm. Un ultraportable qui promet performance et autonomie.

Après quelques rumeurs, le Galaxy Book S a été officialisé par Samsung lors de la conférence du Galaxy Note 10. Comme prévu, il s’agit d’un ultraportable sous Windows 10 dont le design rappelle celui du Surface Laptop de Microsoft.

La ressemblance s’arrête là, car le Galaxy Book S est une machine très différente.

Snapdragon 8CX, 23 heures d’autonomie et 4G LTE

Le Snapdragon 8CX est la première puce de Qualcomm entièrement développée avec les ordinateurs sous Windows 10 en tête. Il s’agit en effet d’une puce ARM trop grosse, avec trop de chaleur émise, pour l’intégrer à un smartphone.

Elle a été présentée il y a moins d’un an, et les premiers tests montrent des performances similaires ou supérieures à celles d’un Core i5-8250U d’Intel. Un processeur que l’on trouve typiquement dans les ultraportables haut de gamme comme le Dell XPS 13 ou le Surface Laptop. La puce est associée à 8 Go de RAM LPDDR4X et 256 ou 512 Go de stockage interne (avec un port micro SD).

Grâce à l’utilisation d’une puce ARM gravée en 7nm avec une batterie de 42 Wh, Samsung promet que le Galaxy Book S pourra tenir jusqu’à 23 heures en lecture vidéo (luminosité par défaut, 4G et Wi-Fi désactivé).

Avec une puce Qualcomm embarquée, le PC est évidemment compatible avec les réseaux mobiles 4G LTE.

Poids plume

Le Galaxy Book S intègre un écran tactile de 13,3 pouces Full HD et propose 2 ports USB Type-C, du Wi-Fi 5 (802.11ac VHT80 MU-MIMO), du Bluetooth 5.0 et un lecteur d’empreinte compatible Windows Hello.

Le châssis mesure 305,2 x 203,2 x 6,2-11,8 mm pour un poids plume de 960 grammes seulement. Autant dire qu’il ne se fera pas sentir dans un sac à dos.

Lancement aux États-Unis

Le Samsung Galaxy Book S est attendu pour le mois de septembre aux États-Unis avec un prix annoncé à 999 dollars. Le PC n’a pas été annoncé pour la France pour le moment. Rappelons que Samsung avait bien commercialisé les précédentes tablettes Galaxy Book et Galaxy Book 2 en France, mais a arrêté la commercialisation de PC portables en Europe il y a plusieurs années.

Cette nouvelle machine est à la fois une machine de la gamme Galaxy Book, et un PC portable, difficile de savoir si le géant commercialisera ce produit, pourtant très intéressant sur le papier, chez nous.

Samsung France n’a pas communiqué sur la commercialisation du Galaxy Book S en France pour le moment.