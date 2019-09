L’interface Samsung One UI 2.0 devrait suggérer des émojis lorsque vous écrirez sur le clavier installé par défaut.

Il y a peu, Android 10 a été officiellement lancé dans sa version finale. Sur les smartphones Samsung, cette mise à jour se fera avec un passage sur l’interface One UI 2.0 dont le design a été en partie dévoilé avant l’heure.

Plus récemment, c’est le site SamMobile qui nous offre une nouvelle information sur One UI 2.0 : l’interface suggérera des émojis sur le clavier Samsung. Il ne s’agit évidemment pas d’une fonctionnalité révolutionnaire. Celle-ci existe déjà sur tout un tas de services de messagerie et d’autres claviers proposent aussi cette option.

Plus d’infos fin octobre

Reste que ces suggestions d’émojis sont une nouveauté intéressante pour celles et ceux qui n’installent pas de claviers tiers sur leurs smartphones Samsung. Cette nouvelle a aussi tendance à prouver que les changements entre l’interface One UI actuelle et la version 2.0 ne seront pas légion.

SamMobile écrit que cette fonctionnalité sera décrite par Samsung lors de sa conférence annuelle dédiée aux développeurs les 29 et 30 octobre prochain. Ce sera également l’occasion d’en apprendre davantage sur le calendrier des mises à jour prévues par le constructeur.