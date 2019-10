Combien de fois le Samsung Galaxy Fold peut-il être plié ? Une vidéo diffusée en direct veut répondre à cette question.

Le Samsung Galaxy Fold est le premier smartphone pliable du marché en France. Il intègre pour cela un impressionnant écran AMOLED pliable développé par Samsung. Nous avons eu la chance de pouvoir le tester longuement à FrAndroid pour mesurer ses performances, ses photos ou encore son autonomie.

Il y a un test que nous n’avions cependant pas pu réaliser, celui de la durée de vie de son écran pliable. Comme tous les éléments mécaniques, le pliage de l’écran n’est pas infini, et au bout d’un certain nombre de pliages le smartphone a de plus en plus de chance de ne plus pouvoir afficher correctement des informations.

Tester les limites du Galaxy Fold

Le site CNET s’est mis en tête de tester cette résistance en installant le Galaxy Fold dans une machine pliant et dépliant artificiellement l’appareil. C’est exactement le genre de machine que les fabricants utilisent pour tester leurs produits en interne.

Le test est diffusé en direct sur YouTube avec un compteur permettant de voir le nombre de fois où l’appareil a été plié. D’après Samsung, le Galaxy Fold peut être plié environ 200 00 fois, soit une durée de vie évaluée par le fabricant de 5 ans. Le test de CNET a déjà plié plus de 99 000 fois le smartphone à l’heure où ces lignes sont écrites.

