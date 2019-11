Certaines vieux téléviseurs connectées de Samsung ne sont plus compatibles avec Netflix. Heureusement, la France n'est finalement pas concernée.

Il y a peu, nous apprenions qu’en raison de « limitations techniques », l’application Netflix n’allait plus être disponible sur d’anciens modèles de téléviseurs Samsung. Hélas, le constructeur coréen n’avait pas indiqué précisément quelles TV étaient concernées.

Or, c’est là que Samsung France intervient en livrant des informations supplémentaires et, surtout, une bonne nouvelle : les clients français ne seront pas concernés.

Netflix a récemment informé Samsung que l’application Netflix ne sera plus prise en charge sur certains modèles de Smart TV de 2010 et 2011 vendus au Canada et aux États-Unis uniquement.

Les utilisateurs de ces modèles recevront une notification de Netflix les informant de cette modification lors de l’ouverture de l’application sur leur Smart TV. Pour les consommateurs possédant ces modèles, Netflix reste disponible via de nombreux périphériques pouvant être connectés à une Smart TV afin d’accéder à l’application. Une liste des périphériques compatibles est disponible sur netflix.com/compatibledevices.

Les utilisateurs en France ne sont donc pas concernés.