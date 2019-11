Certains anciens modèles de téléviseurs connectés de Samsung ne pourront plus faire tourner Netflix à partir du début du mois de décembre 2019.

L’intérêt d’avoir un téléviseur connecté est notamment de pouvoir profiter plus agréablement des contenus proposés par les plateformes SVoD. On pense évidemment à Netflix. Hélas, l’application du géant américain ne fonctionnera plus sur certaines TV Samsung.

Ces restrictions seront effectives à partir du 1er décembre 2019. C’est en effet ce qu’indique une note de Samsung sur son site officiel.

En raison de limitations techniques, Netflix ne sera plus supporté sur certains appareils à partir du 1er décembre 2019. Certaines smart TV Samsung parmi les plus anciennes sont touchées par ce changement. À l’avenir, Netflix pourra être visionné à partir de nombreux autres appareils pouvant être connectés à votre téléviseur.

Ainsi, il vous faudra sans doute investir dans une box Android TV — comme la dernière Shield TV de Nvidia par exemple — ou une Apple TV qui aura l’avantage de vous faire profiter du service Apple TV+. D’aucuns choisiront peut-être de se contenter des fonctionnalités Chromecast de Netflix sur leur smartphone ou tablette.