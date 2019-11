Disney vient de communiquer la date de lancement de son service de streaming Disney+ en France.

Disney+, dont on connaît le catalogue de séries, de films et de documentaires, arrivera le 31 mars 2020 en France. Cela vient d’être annoncé sur Twitter, la France ne sera pas le seul pays d’Europe à bénéficier de Disney+ à cette date, c’est également le cas du Royaume-Uni, de l’Italie et de l’Espagne. D’autres pays seront d’ailleurs annoncés plus tard. Il est également précisé que le catalogue sera différent en fonction des pays.

Just announced: #DisneyPlus will be available in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain (and more to be announced soon) starting on March 31st. Please note: Titles may vary by territory. pic.twitter.com/lE6nzBeaXy — Disney+ (@disneyplus) November 7, 2019

Pour rappel, Disney+ sera disponible le 12 novembre prochain aux Etats-Unis. La plupart des films et séries disponibles au lancement sont d’anciennes séries et d’anciens films de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars… mais il y a quelques contenus originaux, y compris la série dérivée de Star Wars: The Mandalorian, High School Musical: The Musical: The Series et le remake de The Lady and the Tramp.