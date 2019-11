Une nouvelle version de l’application officielle Samsung Camera en dit trop sur les caractéristiques du Galaxy S11.

Toutes les rumeurs autour du Samsung Galaxy S11 s’accordent sur une grande importance accordée à l’appareil photo pour ce nouveau fleuron. C’est souvent le cas avec les smartphones haut de gamme, mais ici, la plupart des rumeurs et fuites concernent exclusivement le module photo de l’appareil.

La dernière mise à jour de l’application Samsung Camera a par exemple été analysée par le site XDA-Developers, qui a trouvé de nouveaux indices sur les caractéristiques du Galaxy S11.

Mode 8K et écran 20:9

Dans son analyse, le site XDA-Developers a d’abord trouvé lignes montrant qu’un mode 8K est prévu par Samsung. Ce mode est probablement prévu pour le Galaxy S11, qui est l’un des deux fleurons prévus par Samsung avec le Galaxy Fold 2.

Ça tomberait plutôt bien puisque la puce Exynos 990, prévue pour être intégrée au smartphone, propose justement de traiter de l’enregistrement vidéo jusqu’en 8K à 30 images par seconde. Ces mêmes fichiers parlent aussi d’un capteur de 108 mégapixels.

XDA-Developers a également trouvé des indices pointant vers un écran 20:9, mais il semble ici difficile de lier cette information au Galaxy S11.

Mode réalisateur et hyperlapse de nuit

Les caractéristiques d’un appareil photo c’est bien, mais le mieux est encore de savoir l’exploité. Samsung développe donc de nouvelles fonctions pour son application pour tirer parti de son nouveau module photo.

Quatre nouveaux modes sont prévus dans l’application : Director’s View, Night Hyperlapse, Single Take Photo et Vertical Panorama.

Le premier permettrait de sélectionner le sujet d’une vidéo, et de pouvoir passer dynamiquement d’une caméra à une autre du module, avec une visualisation de tous les capteurs simultanément. Cela signifie qu’ils filmeraient tous en même temps le sujet.

Night Hyperlapse est plus explicite, et permettrait tout simplement de conjuguer le mode nuit avec le mode hyperlapse.

Single Take Photo permet de prendre plusieurs photos et extraits vidéo en une seule prise. Pendant 15 secondes, l’utilisateur pourra lentement bouger son smartphone et l’application donnera des conseils pour réaliser la meilleure collection possible.

Enfin le mode Vertical Panorama permettra tout simplement de basculer son smartphone verticalement pendant un panorama.